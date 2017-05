Volkswagen schrapt 10-traps DSG

De Duitse autoreus vaart na Dieselgate een andere koers en daarin is geen plek voor een monstertransmissie.

Voor wie hoopte op een DSG met niet minder dan 10 versnellingen hebben we slecht nieuws. Het prototype werd twee maanden geleden vernietigd en dus lijkt de kans klein dat we deze ‘bak ooit in een productiemodel gaan aantreffen. Deze DSG was een stokpaardje van Martin Winterkorn, de voormalige CEO die na het dieselschandaal z’n bureau mocht leegruimen.

In 2013 haalde Volkswagen de headlines (bewijs) met hun ‘bak die naar eigen zeggen baanbrekend zou worden. Uiteraard zorgden de extra versnellingen voor minder hoge toerentallen, maar deze transmissie zou ook nog eens geschikt zijn voor motoren met meer dan 500 Nm aan koppel.

De hele “bigger is better”-filosofie werd echter (samen met Winterkorn) het concern uit gekieperd en dus valt de droom in duigen. Wel heeft Friedrich Eichler, opperhoord aandrijflijnen, te kennen gegeven dat hij de data heeft bewaard. Blijven hopen dus! (via ANE)

