Volkswagen: “we zijn terug”

Na een dipje (eufemisme van het jaar) gaat het weer crescendo met de partyboys in Wolfsburg.

Dieselgate liet en laat flinke sporen na in de financiële huishouding bij VAG, maar het bedrijf heeft Q4 2016 goed afgesloten. Zo goed zelfs, dat er over het hele fiscale jaar 2016 maar liefst 10,3 miljoen auto’s aan de man werden gebracht, wat resulteerde in een omzet van 217,3 miljard euro. Daarvan was 7,1 miljard euro winst. De zwarte cijfers, VAG boekte in 2015 nog een verlies, zijn vooral toe te schrijven aan China. Daar groeide de vraag met 12,2 procent en werden 4 miljoen auto’s verkocht. Werknemers ontvingen eerder dan ook een bonus van bijna 3.000 euro de neus.

Voor komend jaar zijn de voorspellingen gunstig. Men verwacht dat de omzet komend jaar met ongeveer vier procent stijgt. Volgens CEO Matthias Müller is zijn toko weer helemaal back in the game. Dieselgate vraagt nog wel de nodige aandacht en het grapje kostte tot dusver al bijna 23 miljard dollar, maar het hele issue kost inmiddels minder tijd en mankracht dan vorig jaar.

Naast de verkoop van gewone auto’s zet VW dik in op “nieuwe vormen van mobiliteit”. Bij ondergetekende veroorzaakt dergelijke marketingpraat de nodige jeuk, maar het gaat vooral over autonome en elektrische auto’s. Lees meer daarover HIER en DAAR.

Foto: VW Arteon