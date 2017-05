Volvo reed een ‘Ringrecord en niemand wist het

Sneaky bastards daar in Zweden.

Vandaag heeft de sportieve tak van de Zweedse autofabrikant bekendgemaakt dat ze vorig jaar een record hebben gereden op de Nordschleife met een S60 Polestar, afgesteld door Cyan Racing. Dit is echter nooit naar buiten gebracht.

De sedan reed een tijd van 7:51.110. Daarmee was de S60 Polestar de snelste vierdeurs sedan ooit op de Nordschleife. De recordtijd is vandaag de dag al niet meer geldig. In september 2016 werd bekend dat Alfa met de Giulia Quadrifoglio (rijtest) een tijd van 7:32 wist neer te zetten. Het record van Volvo werd gereden met de ‘oude’ S60 Polestar (rijtest). De variant met de 350 pk sterke zes-in-lijn met twin-scroll turbo techniek.

Volvo zegt door middel van een video dat ze het record opzettelijk geheim hebben gehouden. Ze wilden op de achtergrond doorwerken aan de ontwikkeling van hun straat- en raceauto’s zonder in de spotlights te staan. “Zweeds zoals we zijn, deden we niet roeptoeteren over een record. We wilden enkel leren van deze ervaring”, aldus de autofabrikant. Daarmee delen ze een sneer uit aan andere autofabrikanten, die met veel poeha doorgaans bekendmaken dat er een record is gereden op het befaamde stuk asfalt. De video van Volvo (inclusief het heerlijke geluid van de T6) check je op Autojunk.

Met dank aan Gijs voor de tip!