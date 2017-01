Volvo V40 (2011-heden) – occasion video & aankoopadvies

In de zakelijke markt was de V40 niet aan te slepen, maar ook als occasion mag de compacte Zweed zich op een grote populariteit verheugen. De hoogste tijd om te kijken waar er op gelet moet worden bij de aanschaf.

De V40 had de zware taak om maar liefst drie modellen op te volgen: de C30, S40 en V50. Het interessante was dat de V40 voor geen van deze drie modellen een directe opvolger is, want alle drie zijn het verschillende carrosserie varianten.

Bij de lancering werden de strakke vormgeving geroemd en ook de veiligheid. De V40 mag de benjamin van het Zweedse modelgamma zijn, op veiligheid en bijbehorende systemen is niet bespaard. Standaard remt de V40 voor naderende botsingen en optioneel is dat onder andere uit te breiden met actieve cruise control.

In 2014 kreeg de V40 nieuwe viercilinder motoren en verdwenen de vijfcilinders definitief van het terrein. Een facelift volgde in 2016 en behelsde onder meer nieuwe koplampen, wat nieuwe kleuren, velgen en interieuropties.

Aanbod occasions

Het aanbod op Marktplaats is heel ruim, er staan meer dan 600 V40’s te koop. De prijzen beginnen bij 12.000 euro en lopen op tot 40 mille voor nieuwe V40’s met een mooie uitrusting. Gezien de populariteit in de lease met een lage bijtelling is het aandeel diesels groot: bijna tweederde van het aanbod.

Pluspunten

Imago

Degelijkheid

Goede stoelen

Uitmuntende veiligheid

Aandachtspunten

Keyless Entry weigert soms, de ontvangst van de sensoren is niet fantastisch. Sensoren kunnen ook defect zijn, deze kosten zo’n 500 euro per deur.

De D4 met nieuwe tweeliter viercilinder (VEA) heeft veel vervuilingsproblemen gehad met de EGR-klep. Er verschijnt een melding “beperkt motorvermogen” en een schildpadje op het dashboard. Soms lost opnieuw starten het probleem op, maar uiteindelijk moet de EGR-klep (en koeling) vervangen worden door een nieuwere versie. Controleer of dat al gebeurd is. Hetzelfde kan ook optreden bij de andere recente 2.0 diesels (D2 en D3).

De achteruitrijcamera geeft soms een verstoord beeld.

Controleer werking veiligheidssystemen zoals BLIS en actieve cruise control.

Diesels die veel korte ritjes hebben gemaakt, hebben soms verdunde of vervuilde olie.

De turbo van de 1.6 D2 motoren geven regelmatig vroegtijdig de geest.

De T4 motoren van Ford afkomst voelen in de eerste en tweede versnelling minder fel dan ze met 180 pk zouden moeten voelen. Het koppel wordt namelijk beperkt om de aandrijflijn te sparen.

