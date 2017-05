Volvo: XC40 zal ons bestverkochte model worden

De Zweedse autofabrikant blikt alvast vooruit.

Enkele jaren geleden was daar de nieuwe XC90 (rijtest). Met een vers familiegezicht begon Volvo een nieuw offensief in het segment van de hogere auto’s. De XC60 volgde dit jaar en volgend jaar zal de XC40 zijn debuut beleven.

De verwachting is dat de XC60 een absolute verkooptopper gaat worden. Volvo zelf verwacht echter dat de XC40 hier nog een schepje bovenop gaat doen. “Het is een snelgroeiend segment. We zien veel potentie en we hebben niet eens een model in dit segment”.

De XC40 moet straks de concurrentie aangaan met de Audi Q2, Mercedes GLA en de BMW X1. De compacte SUV krijgt veel snufjes van zijn grotere broers mee. Onder andere vierwielaandrijving en het infotainmentsysteem van de XC90 en de XC60 zullen naar de kleinere XC40 komen. Het uiterlijk zal geen verrassing worden: een XC60 van de kinderafdeling.

Het is nog te vroeg om te zeggen of er ook een performance variant van de XC40 gaat komen. De geruchten zijn er, maar Greg Bosnich van Volvo Australië zegt hier niets van te weten tegenover Motoring.

De compacte Zweed rolt straks op het nieuwe CMA platform. Volvo deelt dit platform met het Chinese Geely. Ook een gloednieuwe S40 en de vernieuwde V40 zullen op dit nieuwe platform komen te staan.