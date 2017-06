Volvo XC60 (2017): rijtest en video

De XC60 was goed voor 30% van alle verkopen van Volvo wereldwijd en jarenlang marktleider in zijn segment in Nederland. Maar kan de nieuwe XC60 die koppositie behouden?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Design

De verschillen mogen duidelijk zijn: de vorige generatie stamde in de basis uit 2008 en is na een flinke facelift in 2013 nu definitief klaar om het bejaardentehuis te betreden. Z’n jongere broer heeft de uiterlijke kenmerken van z’n papa gekregen: er zijn duidelijke gelijkenissen met de XC90 (rijtest). Dat betekent dat we een stuk scherpere lijnen zien op de nieuwe XC60: kleinere, strakker gesneden koplampen met de kenmerkende “Hamer van Thor” LED-signatuur. Maar niet alleen de koplampen zijn strakker getekend, ook de overige lijnen zijn strakker en kennen scherpere hoeken dan de voorgaande generatie.





En profil is met name opvallend dat de achterste ruiten nogal schuin oplopen in vergelijking tot de overige horizontale lijnen. De achterkant is misschien wel het makkelijkst te verwarren met de XC90, maar je kan de XC60 herkennen aan de achterlichten die doorlopen op de achterklep.

Interieur

Het verticaal georiënteerde scherm dat we kennen uit andere recente Volvo’s is ook in deze XC60 beland, samen met de kenmerkende verticale ventilatieroosters. Het oogt allemaal wat robuuster en chiquer dan dat van de vorige generatie, die nog het zwevende paneel in de middenconsole had.

Hoewel Volvo deze tech echt vele malen beter in de vingers heeft dan veel andere merken, blijft zo’n enorm touchscreen lastig te bedienen tijdens het rijden. Zeker op hogere snelheden zijn de schaalverdelingen van bijvoorbeeld de airco net te klein, dan werkt een vaste knop gewoon beter. Maar goed, het oog wil ook wat en dit “Inscription” interieur is om je vingers bij af te likken. Fijn leer, mooi hout en een afwerkingsniveau dat in de top van dit segment mee kan. Bovendien zitten de stoelen heerlijk en het digitale tellerhuis is goed afleesbaar, waarbij je alle relevante informatie makkelijk kan vinden. Klein kritiekpuntje nog: er is een prachtige Bowers & Wilkins-installatie aan boord, maar die beschikt niet over een equalizer. Jammer, want we konden daardoor de bastonen niet wat subtieler instellen, wat zowel cameraman Martijn als ik wel wenselijk vonden.

Veiligheid

Verder met minder pietluttige zaken, want bij Volvo draait alles om veiligheid. Het nieuwe SPA platform voorziet in verschillende mogelijkheden voor autonome functies en veiligheidsvoorzieningen. De nieuwe Volvo XC60 kan tot 130 kilometer per uur zelfstandig rijden. Daarnaast heeft de XC60 een nieuwe versie van het City Safety System aan boord, dat ervoor zorgt dat de auto autonoom wegstuurt bij mensen / dieren / objecten* die met alleen remmen niet meer te ontwijken zijn. Ook kan de XC60 automatisch wegsturen bij objecten in de dode hoek én bij tegemoetkomende auto’s.

Eerlijk is eerlijk: tijdens het rijden zouden sommige veiligheidsfeatures iets minder scherp mogen staan. De lane-assist is van het iets te ijverige soort, dus die heb ik eigenlijk direct uitgeschakeld. Ook het systeem dat helpt om te remmen voor voorliggers heeft soms een iets ruime view. Bij het uitkomen van een scherpe bocht gaat het systeem full defcon 5 red alert op een auto die langs de weg geparkeerd staat. Waarschijnlijk een combinatie van een smalle rijbaan, stuurhoek en een vlak langs de weg geparkeerde auto waarbij de Volvo-software denkt “better safe than sorry”, maar als bestuurder schrik je onnodig.

Feit is wel dat de Volvo zich zeer actief bekommert om je persoonlijke veiligheid. In hun “Vision 2020” melden ze dan ook dat Volvo het streven heeft geen dodelijke of zwaargewonde slachtoffers meer te hebben in hun nieuw geleverde auto’s. Dat is bijzonder ambitieus, maar ook bijzonder lovenswaardig. En de voorzieningen die nu geleverd worden zijn pas het topje van de ijsberg. In gesprek met het hoofd van de veiligheidsafdeling van Volvo laat deze meneer doorschemeren dat er nog veel meer aan zit te komen met het SPA-platform. Details konden we niet ontfutselen, maar we kunnen op korte termijn nieuwe veiligheidsfeatures verwachten, waarbij de XC60 zodanig is ontwikkeld dat de betreffende features ook op deze auto toegepast kunnen worden.

Motoren

Wij reden met een T6, die in Nederland dankzij de CO2-straf een paar duizend euro duurder zal worden dan een T8. Het 320 pk sterke blok is echter al lekker vlot: 5,9 seconden naar 100 en een top van 230 kilometer per uur, dat trap je niet snel van je oprit. Qua onderstel, sturen en remmen is de XC60 een prima auto. Het stuurt niet zo strak als een F-Pace of Stelvio, maar dat hoeft ook niet. Mensen die dat zoeken komen toch al niet snel bij Volvo uit.





Het belangrijkste nieuws op motorisch gebied is voor jullie als liefhebber van vlot spul waarschijnlijk de hybride T8 aandrijflijn uit de XC90, die goed is voor 407 pk. Daarmee kan je in 5,3 seconden naar de 100 knallen, dat is serieus rap natuurlijk voor een compacte crossover. Dat is op papier krachtiger en sneller dan bijvoorbeeld de SQ5, om maar een concurrentje te noemen. Ook wel aardig om even te noemen: de vanafprijs voor een SQ5 is 94.005 euro, de XC60 T8 mag vanaf 68.295 euro de showroom uit. Hoe zeg je “prima prijsje” in het Zweeds?

Prijzen

En als we dan toch met prijzen bezig zijn: de vanafprijzen gelden voor de Momentum-edities, waarbij de goedkoopste versie 58.995 euro moet opbrengen. De Inscription-versies zijn 4.500 euro duurder, R-Design kost 2.900 euro meer dan de basis. Verder is een veel bestelde optie het Business Pack Connect. Dit bevat een digitaal instrumentarium en Sensus-navigatie en kost 995 euro. Alle informatie over de andere prijzen zijn hier te vinden.

Conclusie

De Volvo XC60 is een prima machine. Zo’n auto die alles goed doet zonder ergens enorm in uit te blinken tijdens het rijden. Waar de XC60 wel écht goed in is, is veiligheid. En laat dát, in combinatie met prima scores op alle andere vlakken, nu al jarenlang de succesformule zijn voor het merk. Het is ook al jaren de best verkopende compacte SUV van Nederland. Bovendien is de XC60 goed voor 30% van alle verkochte Volvo’s wereldwijd. En wij zien geen enkele reden waarom deze nieuwe XC60 die belangrijke posities niet zou weten vast te houden. Hoe zeg je “goed gedaan” in het Zweeds, eigenlijk? Filmpje!

*doorhalen wat niet van toepassing is