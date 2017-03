Voor 2,5 miljoen koop je deze Brabantse villa + carport

En je woont ook nog eens in de mooiste provincie van het land. Wat wil een mens nog meer?

Brabant komt vooral voorbij op Autoblog als er weer eens een autobedrijf buiten de lijntjes heeft gekleurd, maar los daarvan is het goed toeven in the Dirty South. Vraag maar aan collega @Jaapiyo. Wie niet bang is om die overvolle Randstad te laten voor wat het is kiest deze villa in Valkenswaard, die (aan de foto’s te zien) wordt verkocht door een ware petrolhead.

Het bouwsel staat op een lap grond van 1,2 hectare en grenst aan de rivier De Dommel. De inhoud van de woning bedraagt 2.400 m³, er zit een home cinema-systeem van Bang & Olufsen in en verder vind je uiteraard essentiële zaken als een jacuzzi, een zwembad en een verlaagd terras.

Rustig een uiltje knappen kan in één van de vier slaapkamers, lekker badderen mag in één van de vier badkamers. De carport biedt plaats aan vier auto’s waar we op de foto’s een Range Rover Sport, een dikke S-klasse en een Aston Martin in zien staan. Zoals gezegd: voor 2,5 miljoen euro is het allemaal van jou.

Dank aan @donvincenzo voor het tippen!