Voor de hockeypapa: R-Klasse 63 AMG te koop

Ben je je RS6 helemaal zat of heb je er net een tweeling bij gekregen? Grijp dan nu je kans om eigenaar te worden van deze vreemde eend in de bijt.

Een R-klasse 63 AMG wordt niet vaak als ultieme gezinsbak aanschouwd. Bijna vanzelfsprekend wordt de RS6 aangewezen. Alternatief is een M5 Touring of CLS 63 AMG Shooting Brake voor diegenen met een extra spaarpot, speciaal voor achterbandjes. Toch moet ik het Mercedes nageven dat ze in mijn ogen de plank niet volledig hebben misgeslagen met de R-klasse, en al helemaal niet met de AMG versie ervan. Hij biedt ruimte aan een flink gezin, inclusief huisdier en bagage. Uiteraard met de luxe die we gewend zijn van Mercedes. En wees nou eerlijk, als je eens in de zoveel jaar een R 63 AMG voorbij ziet rijden, dan wordt je daar toch wel vrolijk van? Niet vanwege het uiterlijk, maar omdat het een unieke auto is.

Het is nooit een succes geweest voor Mercedes. Voor de Chrysler Voyager rijder vééls te duur en de potentiële klant die wel centen had was niet geïnteresseerd in een auto als deze. Dat is vervelend voor Mercedes, maar dit zorgt er wel voor dat er een aantal leuke occasions te koop staan. Zoals DIT exemplaar op Marktplaats. Met ruim 125 duizend kilometers op de klok kan het beestje nog wel even mee. En hoe heerlijk is het om alle hockeypapa’s in hun Volvo’s te kijk te zetten bij het stoplicht als jij binnen 5 seconden richting de 100 km/u knalt? Hij klinkt ook nog eens heerlijk want hij wordt aangedreven door de legendarische 6,2 liter grote ATMOSFERISCHE V8! Sterker nog, het was de eerste Benz die deze fijne krachtbron kreeg aangemeten.

Zeg nu zelf, stel je hebt een kleine 40 mille te slaan op een auto en je hebt 4 kids, dan begint dit toch wel te kriebelen?