Voorkom verrassingen met deze SlimOpWeg Hulp

Op jaarbasis doen zich in Nederland ruim een miljoen pechgevallen voor en uiteraard is elk pechgeval er eentje teveel.

Verzekeraar Interpolis introduceert daarom de SlimOpWeg Hulp, een innovatieve oplossing waarmee je voor vertrek snel kunt checken of je auto technisch in topconditie verkeert, zodat de kans op pech onderweg verkleint. Middels een dongel wordt de technische staat van je auto uitgelezen. Mocht er daadwerkelijk iets aan de hand zijn onder de kap, dan krijg je een notificatie via een mobiele app.

Zo waarschuwt de app je bijvoorbeeld als de accu richting het einde van z’n levensduur loopt, maar je wordt er ook op geattendeerd als de auto rijp is voor een grote beurt of een APK-keuring. Mocht het onverhoopt tóch misgaan en sta je met panne langs de weg, dan stelt de app je met een simpele druk op de knop in verbinding met de pechhulpdienst van Interpolis. Bovendien vertelt de app je waar garages in de buurt zitten én krijg je korting op onderdelen en reparatie bij Euromaster-garages.

Da’s nog niet alles, want de app geeft bestuurders feedback op hun rijstijl, waardoor het mogelijk wordt om te besparen op het brandstofverbruik. Voor wie vraagtekens zet bij de privacygevoeligheid van dit systeem: Interpolis heeft geen toegang tot de verzamelde gegevens, deze zijn alleen opgeslagen in de telefoon van de gebruiker.

Als je voor 15 mei 2017 een Interpolis autoverzekering afsluit met pechhulp en SlimOpWeg op rabobank.nl, ontvang je 15% korting op je autoverzekering. Meer informatie vind je HIER. Deze video legt alles nog eens uit: