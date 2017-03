VRB in gesprek met CBR om mogelijke fraude theorie-examen

De organisatie heeft de touwtjes lekker in handen. Not.

Vorig jaar werd het theorie-examen een stukje moeilijker doordat het CBR voorspelbare vragen uit het examen had gevist. Had je nog steeds geen zin om te leren en wilde je toch slagen dan moest je gewoon doen alsof je geen woord Nederlands sprak. Uit cijfers over 2016 blijkt dat een groot aantal kandidaten gebruik heeft gemaakt van een tolk. Peter van Neck van Vereniging Rijschool Belang (VRB) denkt dat er fraude in het spel is en gaat binnenkort in gesprek met het CBR, aldus de voorzitter volgens de Telegraaf.

In 2015 maakte één op de 153 kandidaten gebruik van een tolk. Vorig jaar was dit één op de 78. Een opvallende toename. Er zijn geen controles als de tolken hun werk uitoefenen en dus kunnen antwoorden woorden voorgezegd. Weet het CBR veel wat die tolk in het Chinees, Arabisch of Pools aan het uitkramen is. Het bestuursorgaan werkt met mensen van TolkenNet. Bij dit bedrijf werken uitsluitend erkende tolken. Overheidsdiensten zoals ministeries maken ook gebruik van tolkdiensten via deze firma.

Het CBR zegt het afgelopen jaar niets vreemds te hebben opgemerkt. In 2016 werden examens in 45 verschillende talen afgelegd. Een tolk fixen voor je theorie-examen kost 169 euro en de test zal individueel worden afgelegd. Het is ook mogelijk om een tolk mee te nemen tijdens het praktijkexamen. Omdat een examinator van het CBR ook in de auto zit is het echter lastiger om te frauderen. Het slagingspercentage voor theorie-examens met een tolk ligt hoger (2016, 46,9%) dan examens zonder tolk (2016, 42,9%). De VRB wil opheldering van het CBR omtrent de opvallende toename van het aantal tolken.