Vuurwerktokkies slopen Peugeot, internet schiet te hulp

Het slechte in de ene mens haalt het goede in de andere naar boven.

Voor de meeste mensen staat de jaarwisseling in het teken van gezelligheid met vrienden en familie. Helaas blijken er elk jaar weer figuren rond te lopen die het desondanks nodig vinden om (al dan niet bewust) auto’s en andere zaken op te blazen of in de fik te steken met vuurwerk. Een overzicht met gesneuvelde auto’s schotelden we je al voor, tijd voor een tegengeluid!

De Peugeot Partner van Irma van der Laan (47) overleefde oud en nieuw helaas niet zonder kleerscheuren. Van der Laan is echter in hoge mate afhankelijk van haar auto, daar het een invalidenvoertuig betreft en zij zich per rolstoel voortbeweegt. Dat maakt het hele verhaal nog een stuk wranger.

Gelukkig bood schadeherstelbedrijf Budel uit De Meern een helpende hand. Zij gaan de Partner kosteloos repareren zodat Van der Laan binnen afzienbare tijd weer de weg op kan. Tegelijkertijd heeft taxichauffeur Richard Verwolf aangeboden om Irma free of charge te vervoeren zolang de auto bij de schadehersteller staat. Mooi nieuws dus! (via: AD)