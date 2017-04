VVN: “geef appende ouders dubbele boete!”

De verkeersveiligheidsorganisatie heeft weer een topidee.

Volgens VVN moeten ouders die in het bijzijn van hun kind(eren) achter het stuur gebruikmaken van hun mobiele telefoon extra zwaar bestraft worden. Momenteel mag je 230 euro aftikken als oom agent je al whatsappend/tinderend/snapchattend achter het stuur aantreft. Volgens VVN mogen ouders het dubbele boetebedrag neerleggen als hun kroost zich in de auto bevindt.

Naar de mening van VVN krijgen kids een verkeerd voorbeeld als zij zien dat hun ouders met mobiele telefoons in de weer zijn achter het stuur, terwijl juist die ouders bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid. Of VVN hiermee inderdaad dingen gaat bereiken is vers twee. De organisatie wil vooral een signaal afgeven en de discussie aanzwengelen. Bij dat laatste helpen we natuurlijk graag een handje.

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het aan de wetgever (regering + Staten-Generaal) is om de wetgeving aan te passen en niet aan het OM. Wel geeft laatstgenoemde partij aan dat de hogere boetes wat hen betreft ook mogen gelden bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Tegelijk is de Tweede Kamer enigszins sceptisch en dat heeft te maken met *jawel* de pakkans.

Wij zien wel wat in het plan van VVN, vooral omdat de organisatie wat betreft die voorbeeldfunctie natuurlijk voor een deel gelijk heeft. Aan de andere kant is de boete voor bellen achter het stuur tegenwoordig al niet mals en vragen we ons af of een verhoging voor ouders daadwerkelijk nut zou hebben. Jullie idee?