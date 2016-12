VVN luidt noodklok over verkeersaso’s

De verkeersorganisatie vreest dat ons verkeer zwaar te lijden heeft onder het gebrek aan handhaving.

Dat lijden zou zich vooral uiten middels een toenemend aantal verkeersslachtoffers. Veilig Verkeer Nederland heeft daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om ervoor te zorgen dat de politie in hogere mate bijdraagt aan de veiligheid in het verkeer.

Allereerst zou het aantal alcohol– en verkeerscontroles door de politie sterk zijn afgenomen van ruim 200 in 2015 naar 23(!) stuks in 2016. Dit voorbeeld geeft al aan dat de pakkans in het Nederlandse verkeer niet bepaald hoog is, aldus VVN. Let wel: het gaat enkel om controles waar de VVN middels vrijwilligers bij betrokken is, wat dat ook moge betekenen.

Verder telde 2015 liefst 621 verkeersdoden tegenover 570 in 2014. Volgens de VVN is afnemende politiecontrole eveneens debet aan de stijging van dit cijfer, waarbij telefoongebruik als extra voorbeeld wordt genoemd. Zonder adequate handhaving maakt een verbod immers niet zo heel veel uit.

Een Kamermeerderheid is overigens voor het opschroeven van de handhaving in het verkeer door de politie. Barbara Visser (VVD) wil bovendien dat minister Van der Steur met burgemeesters om de tafel gaat zitten om op die manier het probleem onder de aandacht te brengen. Daarentegen zien PVV en CDA geen brood in een telefoonverbod voor fietsers, wederom vanwege de gebrekkige handhaving.

Ze hebben op het ministerie van Veiligheid en Justitie in elk geval iets om over na te denken, met een flûte champoepel in de ene en een oliebol in de andere hand.

Foto: Hummer H1 door @thomcarspotter via Autojunk