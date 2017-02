VVN: “max snelheid op autowegen naar 80 km/u”

We hebben zo'n vermoeden dat dit voorstel op weerstand kan rekenen.

Vandaag heeft Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland (VVN), een tweetal pittige uitspraken gedaan tijdens De Nationale Autoshow op BNR. Om te beginnen kregen de provinciale tweebaanswegen ervan langs. Op sommige van deze wegen is het nog toegestaan om maximaal 100 km/u te rijden. Volgens Cohen gebeuren er echter teveel ongelukken op die wegen, niet zelden met een dodelijke afloop. Op dergelijke stroken asfalt dient volgens Cohen dan ook een maximumsnelheid van 80 km/u te gelden.

Nu zijn we het niet per se oneens met de redenering van Cohen, zeker omdat we in Nederland toch al tureluurs worden van alle verschillende en soms variabele maximumsnelheden. Toch hebben we een -wat ons betreft- supersolide tegenargument in te brengen en dat luidt als volgt. Hoe lager de snelheid waarmee gereden wordt, hoe minder betrokken de bestuurder achter het stuur zit, hoe groter de kans dat deze gaat zitten klooien met telefoons en infotainmentsystemen (een echte petrolhead kan niet zonder) en hoe groter de kans op ongelukken. Met andere woorden: laat die maximumsnelheden lekker wat ze zijn.

30 kilometer-zones

Er is moar! Cohen meent dat 30 kilometer-zones zo moeten worden ingericht dat er daadwerkelijk maximaal 30 km/u kan worden gereden. De VVN-directeur geeft hierbij aan dat het verschil in remweg bij een snelheid van 30 km/u of 50 km/u kan bepalen of een aangereden kind blijft leven of niet. Kunnen we ons in vinden, maar het is wellicht ook een cultuurdingetje. Wie zich in een 30 kilometer-zone consequent aan de maximumsnelheid houdt, roept zeer waarschijnlijk ergernis of (in de beter buurten des lands) agressie op bij medeweggebruikers. Spelende kinderen geven er verder niet veel om, want dit zitten veilig binnen achter de PlayStation. Of gaan we nu te kort door de bocht?

Verder pleit VVN voor meer politiecontroles en herinvoering van het alcoholslot. Dat laatste is een apart agendapuntje, aangezien de hoogste bestuursrechter een vette streep door deze maatregel heeft gezet.

Foto: lekker blazen met een Ferrari 488, via Autojunk