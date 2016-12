Waan je de aartsvijand van het vrije westen

Of in elk geval, dat is wat het vrije westen je wil doen geloven. Maar de auto van Poetin staat te koop, dat is waar we eigenlijk heen gaan met deze kop.

Het is al even bekend, iedere staatsman (of autocoureur) die er een beetje toe doet, rijdt in een grote Mercedes. Onze premier Rutte bijvoorbeeld, hij heeft een leuk tweedehandsje, maar daarmee staat hij eigenlijk wel een beetje in de schaduw van de échte groten. Die rijden namelijk een 600 Pullman. Afrikaanse dictators van weleer, Saddam en zijn zonen, en niemand minder dan Vladimir Vladimirovitsj Poetin. Jazeker, de vijand van het vrije woord, of weet ik veel welke namen ze hem willen geven, rijdt al sinds mensenheugenis in verlengde en bepantserde Mercedessen.

Eentje daarvan staat nu te koop.

Het gaat om een W140 600 Pullman, volledig bepantserd en voorzien van alle snufjes uit 1995, het jaar dat de bijna 5000 kilo zware mastodont uit de fabriek kwam rollen. Wellicht ten overvloede, maar deze Benz doet zijn typeplaatje nog écht eer aan, er ligt namelijk een 6 liter V132 in het vooronder die 394 pk levert.

De prijs voor al dit moois? 1,3 miljoen euro. En daarvoor moet je ook nog eens naar Moskou om hem op te halen. Maar dan kun je wel voor altijd dictatortjes spelen met je vriendjes. Is ook best wat waard.

Met dank aan Moushe voor de tip!