Waar moet ik op letten bij het verkopen van mijn auto?

Kopen is één ding. Verkopen is een heel ander verhaal...

Een auto kopen. Niets is spannender en leuker om te doen. Speuren op Marktplaats naar de mooiste auto in het budget. Het is dermate leuk dat wij het graag voor onze lezers doen, vaak in de vorm van een Autoblog Advies.

Maar er komt natuurlijk ook een moment dat je je auto zelf moet verkopen. Vroeger was dat wat lastiger. Via blaadjes een dure advertentie plaatsen was nogal omslachtig. Met de techniek en infrastructuur van tegenwoordig kun je binnen een uurtje tijd je auto te koop zetten. Maar de ene advertentie is de andere niet.

Waarom wil je je auto verkopen?

Misschien een vreemde vraag, maar wat is de daadwerkelijke reden dat je de auto wil verkopen? Komt er een dure onderhoudsbeurt aan? Of ben je de auto gewoon zat? Krijg je een leaseauto? Je gaat deze vraag ongetwijfeld krijgen van aspirant kopers. Zoals met alle andere te noemen punten: wees helder en eerlijk.

Stel de waarde van de te verkopen auto vast

Bekijk wat er voor de auto’s op dit moment gevraagd wordt. Als er gemiddeld €7.000 gevraagd voor je type auto, dan heeft het geen zin om €10.000 te vragen. Vroeger was er een enorme scheiding tussen particulieren, handelaren, universele garages en dealers. Dit prijsverschil kwam doordat een dealer veelal de auto afleverde met garantie, onderhoud, nieuwe APK en een grondige poetsbeurt, terwijl het bij de particulier en handelaar ‘zo meenemen is’.

Dit is tegenwoordig niet altijd het geval. Tegenwoordig kunnen dealers de auto ook aanbieden tegen het ‘zo meenemen’ tarief terwijl sommige handelaren juist wel een beurtje of APK aanbieden. Bestudeer dit goed. Een auto bij een officiële dealer ‘zo meenemen’ biedt net zo veel zekerheid als bij een particulier ‘zo meenemen’.

Bekijk ook hoe jouw auto zich onderscheid van de rest van het aanbod. Heb je een Honda Legend te koop staan (sterkte…!) dan maakt het minder uit, maar als jij een Polo Bluemotion met lederen bekleding en groot navigatiesysteem hebt, heb je daarmee een voordeel.

Maak uitstekende foto’s

Tegenwoordig kun je met een telefoon heel aardige foto’s maken, maar het loont zeker om met een echte spiegelreflex camera foto’s te produceren. Zorg er in elk geval voor dat er voldoende foto’s zijn van zowel exterieur, interieur, motorruimte. In het geval van bijzondere opties kan het zeker geen kwaad deze extra uit te lichten.

Over licht gesproken: maak altijd foto’s bij vol daglicht. Zorg er uiteraard voor dat de auto gewassen is, het liefst gepoetst.

Zitten er een paar schadeplekken op de auto? Geen enkel probleem. Het is immers een occasion. Maak er duidelijke foto’s van. Dit geeft een eerlijk beeld van de auto. Daarbij wekt het ook vertrouwen.

Omschrijf de auto helder en duidelijk

Controleer even goed welke uitvoering je auto is. Dit kan meestal via de sticker in het onderhoudsboekje. Dan is (vaak) ook te zien wat de opties zijn van de auto. Zitten er belangrijke opties op: beschrijf deze duidelijk. Opties als getint glas, hoedenplank en verwarming kun je beter weglaten, dat heeft elke auto.

Als je een paar jaar oude Mercedes E-klasse te koop hebt staan, kun je wel vermelden dat de auto stuurbekrachtiging, elektrische ramen en airconditioning heeft, maar weet dat ze dit allemaal hebben. Dus benoem met name de bijzondere opties. Vaak kun je alleen airconditioning, al dan niet automatisch, aanvinken. Maar er zijn meerde soorten automatische airco’s. Heb jij een auto met 4-zone climate control, geef dat aan. Hetzelfde geldt voor velgen, lederen bekleding en navigatie. Daar zijn vaak gradaties in.

Wees eerlijk over de staat

Het heeft geen zin om over een showroomexemplaar te spreken als dit niet het geval is. Mochten er gebreken zijn, dan kun je deze het beste op de foto zetten en/of vermelden in de tekst. Het betreft een occasion, dus de kans is groot dat een auto gebruikssporen heeft. Dat is niet meer dan normaal.

Onthoud dat de kopende partij een ‘vraagplicht’ heeft en de verkopende partij een ‘meldingsplicht’. Als je weet dat de transmissie binnen aanzienlijke tijd de geest geeft ben je dat verplicht te melden. Andersom geldt het ook. De kopende partij is verplicht expliciet te vragen naar technische gebreken.

Geef aan in hoeverre je bereid bent te onderhandelen

Meestal wordt er gevraagd naar je uiterste prijs. Ga daar niet op in. Pareer met de vraag: “wat stelt u dan zelf voor?” Op basis van dat antwoord kun je zelf beslissen of je daarmee akkoord gaat of dat het mogelijk is tot een deal te komen (als het verschil redelijk klein is). Jij hebt als eerste de vraagprijs gesteld, het is een beetje raar dat je dan ook meteen de uiterste prijs moet benoemen.

Stel, je vraagt 5.000 euro voor een auto. Je hebt overal al rondgekeken en daarmee zit je relatief laag. Er zullen altijd gelukzoekers zijn die beginnen met 2 of 3 mille. Neem daar nooit genoegen mee. Maak direct duidelijk dat een deal dan absoluut niet mogelijk is.

Bezichtigingsafspraak

Mocht je er (ongeveer) uit zijn gekomen qua prijs, maak dan pas een afspraak. Het liefste bij daglicht. Dan kan de kopende partij de auto goed beoordelen, tevens is het veiliger. Je kan de afspraak bij je thuis plannen, maar een druk bezochte neutrale plek is ook een optie. Denk bijvoorbeeld bij de plaatselijke Van der Valk (of een ander willekeurig hotel/restaurant met goede bereikbaarheid en ruim opgezette parkeerplaats).

Laat de koper uitgebreid de auto bekijken. Het gaat immers (bijna altijd) om een groot bedrag, dus neem er de tijd voor. Leg nadruk op de goede punten van de auto en bijvoorbeeld wat je enorm waardeert (“zo’n fijne auto op vakantie”).

Vraag altijd met hoeveel personen de potentiële koper komt. Zorg dat je zelf ook met zoveel personen bent. Het is niet seksistisch bedoeld, maar zorg ervoor dat er minimaal één man bij is (broer, neef, echtgenoot, buurman etc).

Proefrit

Een proefrit moet altijd mogelijk zijn. Geef aan, voordat je de bezichtigingsafspraak maakt, dat je je proefritverklaring ondertekend wenst. In het geval van boetes en/of schade kan dit een hoop ellende voorkomen. De auto staat immers nog steeds op jouw naam.

De meeste kopers hebben goede intenties, maar helaas zijn er ook mensen die andere bedoelingen hebben. Ga daarom ook altijd mee met de proefrit. Mocht dit een probleem zijn voor de koper, haak dan direct af. Uiteraard kun je het zelf altijd inschatten, maar als je mee rijdt kun je soms direct vragen beantwoorden die de aspirant koper heeft.

Tijdens de proefrit nooit stoppen en uitstappen om een eventueel mankement te bekijken. Dus mocht de koper denken: “Hey, de ophanging achter maakt lawaai, dat wil ik bekijken’, dan kan dat ná de proefrit. Misschien niet heel erg vriendelijk, maar het moment dat je uitstapt en de auto in volle vaart wegrijdt wil je nooit meemaken.

Hetzelfde geldt voor de autopapieren. Deze kunnen worden ingezien voor en na de proefrit. Geef dit van tevoren aan. Mocht de koper hier moeilijk om doen: haak dan af. Voor een eerlijke koper met oprechte intenties zal dit niet uitmaken. Een eventuele dief vindt dit niet prettig.

Maak een contract

Auto verkocht? Gefeliciteerd! Houdt er rekening mee dat er nog belangrijke stappen gemaakt moeten worden. Een mondelinge overeenkomst is bindend, maar is ook erg lastig te bewijzen. Daarom is het verstandig om een contract op te stellen. Dit contract hoeft niet omvangrijk te zijn, maar wel helder. Wat moet er op komen te staan?

Naam koper

Naam verkoper

Datum

Overeengekomen bedrag

Omschrijving auto (+kenteken)

Beide handtekeningen

Eventuele afspraken



De afdracht

Zoals vermeld gaat het bijna altijd om flinke bedragen. 10 mille (bijvoorbeeld) eventjes cash tellen is niet zo prettig. Spreek daarom af om dit bij de bank te doen. Dit kan contant (geld opnemen). Een andere mogelijkheid is via Paypal te doen, maar daar bestaat de mogelijkheid het bedrag terug te halen. Tegenwoordig is internetbankieren voor iedereen mogelijk, dus dat is de veiligste manier en ten zeerste aan te raden. Pas als de betaling binnen is, geef je de sleutel.

Vervolgens ga je naar het postkantoor om samen de auto over te schrijven. Pas daarna overhandig je het overschrijvingsbewijs. Gefeliciteerd: je hebt succesvol een auto verkocht voor, hopelijk, meer dan de inruilprijs!