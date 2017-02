Waarom 2017 een groots jaar wordt voor Lamborghini

De stier briest dit jaar harder dan ooit.

En de taak om het rund in goede banen te leiden is inmiddels aan de nieuwe toreador Stefano Domenicali, die het stokje over heeft genomen van Stephan Winkelmann. Onder leiding van de voormalig teambaas van Ferrari gaan de productieaantallen van het merk naar verwachting enorm stijgen.

Maar wacht, Lamborghini kende vorig jaar toch ook al een recordjaar qua verkopen? Klopt als een bus. Vorig jaar verkocht Lamborghini 3.457 auto’s. 1.104 daarvan waren Aventador’s, 2.353 exemplaren betroffen Huracan’s. Toch is het de bedoeling dat dit aantal dit jaar pardoes verdubbeld wordt.

Urus

Dat ligt niet zozeer aan de introductie van de Aventador S, maar vooral aan de productiestart van de Lamborghini Urus. Stefano bevestigd tegenover Digital Trends overigens dat Lambo’s SUV daadwerkelijk zo gaat heten. Van de Urus moeten er per jaar zo’n 3.500 stuks van de band gaan lopen. De productie van de sportmodellen wordt om de exclusiviteit niet te zeer aan te tasten beperkt tot 3.500 stuks. Klinkt leuk, maar zoals je hierboven al hebt kunnen lezen is dat aantal ongeveer gelijk aan de vraag naar de modellen. Een mooi gevalletje van Italiaanse overdrijving dus.

Toch heeft de introductie van de Urus een enorme impact op het merk. De productie van het model dat ongetwijfeld de nodige tech deelt met andere VAG-SUVs, gaat namelijk gewoon plaats vinden in Lambo’s eigen fabriek in Sant’Agata. Die moet dan ook flink uitgebreid worden om opeens twee keer zoveel auto’s te gaan bouwen. Volgens de planning lopen in April de eerste pre-productie exemplaren al van de band.

*Kuch* Hybrides *Kuch*

Wat zei je daar, ik dacht even ‘hybrides’ te horen, maar we hebben het over Lamborghini dus ik weet dat dat het niet kan zijn. Tsja, helaas wel dus. Stefano geeft aan dat de tweede versie van de Urus die op de markt verschijnt waarschijnlijk een hybride gaat zijn. Ook Lamborghini ontkomt daar gewoon niet aan.

Toch is er ook goed nieuws voor de puristische petrolhead. Stefano ziet net als zijn voorganger Stephan voorlopig geen heil in de hybride supercar. Eind 2015 schoot Stephan al de Asterion af. Domenicali is het eens met die beslissing, hij vindt dat Lamborghini pas met een supercar onder stroom moet komen als die qua gewicht en zwaartepunt op punt kunnen staan.

In de komende tien jaar voorziet Stefano die mogelijkheid nog niet ontstaan. Er is nog meer goed nieuws, want als het aan de sympathieke Italiaan ligt, wordt de komende jaren eerst de atmosferische motor nog verder doorontwikkeld. Dat is namelijk wat Lamborghini klanten volgens hem willen.

Autonoom

Als we toch aan het vloeken zijn in de Lambo-kerk, hoe zit het eigenlijk met autonome Lambo’s? Wederom zegt Stefano dat deze technologie ongetwijfeld zijn weg zal vinden naar de SUVs van het merk. Hij merkt echter ook iets interessants op dat van toepassing is op de sportwagens. Autonome tech zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een ideale lijn voor een circuit op een scherm te laten zien. Om de videogame ervaring van een Aventador nog verder te perfectioneren bijvoorbeeld.

Racen

Nu we het toch hebben over het circuit, hoe kijkt de ex-racebaas aan tegen de toekomst van Lamborghini op de baan? Dit blijkt een strijd tussen het hart en het hoofd te zijn voor Stefano. Sowieso is het de bedoeling om het huidige raceprogramma door te zetten. Lamborghini verkoopt GT-racers aan klantenteams en daarnaast is er de Huracan Super Trofeo. Binnenkort komt er een update voor de GT-racer.

Daarnaast droomt Domenicali van meedoen aan Le Mans, al dan niet met een officieel fabrieksteam. Wellicht behoort F1 ook nog tot de mogelijkheden, maar daarvoor moeten de kosten van deelname dan wel omlaag. Eerst moet men maar eens bezien hoe het financieel verder gaat met het bedrijf in deze komende uitdagende jaren.