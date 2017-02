Waarom de CEO van Nissan het stokje doorgeeft

Het merk draait prima, maar toch doet CEO Carlos Ghosn een stapje terug.

Mogelijk heeft het een juist met het ander te maken, want Ghosn was CEO van Renault, Nissan en Renault-Nissan tegelijk. We zijn Mitsubishi trouwens nog vergeten, want na een aandelentransactie nam Ghosn ook nog eens plaats in de raad van bestuur van het merk met de diamantjes.

Vannacht werd bekend dat Ghosn het CEO-stokje bij Nissan neerlegt. Wel blijft hij lid van de raad van bestuur, waar hij bovendien al sinds 1999 zit. De CEO-positie wordt nu doorgegeven aan de 63-jarige Hiroto Saikawa, die de afgelopen jaren naar verluidt zeer close is geweest met Ghosn. Bovendien werkt de Japanner al sinds 1977 bij Nissan en nu de toko weer prima draait mag hij de kar trekken.

Le Cost Killer blijft trouwens wel de grote baas van Renault-Nissan en Renault. Ook blijft hij gewoon actief binnen de raad van bestuur bij Mitsubishi.

