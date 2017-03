Waarom deze 22-jarige z’n Audi A7 mocht inleveren

Gerechtigheid!

Waarschijnlijk komt het de meeste lezers bekend voor: je ziet een begin twintiger rondrijden in een te dikke auto en je denkt “waar doet ‘ie het van?”. Dat dacht Politie Schiedam bij een 22-jarige bestuurder van een Audi A7 en wat bleek na een snelle check? De man had nog een belastingschuld van 15.000 eurootjes openstaan.

De A7 op straffe zwarte patta’s werd in beslag genomen, het fotootje staat op Facebook en de bijbehorende discussie is van een heerlijk bedenkelijk niveau. We hebben één comment (geanonimiseerd) voor je meegenomen, omdat het een absoluut pareltje is:

Schande op deze manier een jongen lastig te vallen hij heeft het volgens mijn al zo moeilijk dat iedereen op hem let arme jongen schande maar ja die dienders zijn jaloers inzameling voor die jongen houden zodat hij zijn speelgoed weer terug krijg

Zo is het tijger, leg ze maar eens uit hoe het zit. Een rijtest met de Audi A7 vind je trouwens HIER, die van de RS7 staat DAAR.

Dank aan Arno voor het tippen!