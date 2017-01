Waarom deze Alfa nét niet briljant is

Begrijp ons niet verkeerd, het is een prachtig ding!

We zitten alleen te dubben over een paar zaken. De wielkasten en de wielen zelf lijken wat aan de grote kant voor de koets. Verder lijken voor- en achterzijde niet helemaal in balans te zijn. Tot slot snappen we niet zoveel van de verdikking onder het linker portier.

Dat was ‘m, nu over naar de plus sides Voor het overige is dit natuurlijk een geweldig mooie auto. Het betreft de Alfa Romeo 2000 Sportiva uit 1954 en inderdaad: de Alfa 8C Competizione heeft behoorlijk veel weg van de oude conceptcar. Van de Sportiva werden slechts vier exemplaren gebouwd waarvan twee met en twee zonder dak.

Onder de kap van de 915 kg wegende beauty ligt een 2.0 viercilinder (hemisferische verbrandingskamers, jazeker! met 138 pk, waarmee het sportieve karakter van de Sportivo werd onderstreept. Het blok werd gekoppeld aan een handbak met vijf verzetten en de topsnelheid bedroeg een nette 220 km/u.

Waarom de Sportiva het productiestadium niet haalde is ons een volstrekt raadsel, want vrijwel elke quote over deze auto is positief. Sterker nog: dit was de lievelingsauto van de man die ‘m eigenhandig tekende: Franco Scaglione. Alfa heeft momenteel een Coupé en een Spider in het museum staan. Van die eerste maakte @thomcarspotter enkele fraaie plaatjes, je vindt ze HIER.