Waarom deze Franse Boxster werd mishandeld

Uiteraard heeft het iets te maken met boze demonstranten, want Frankrijk.

Met zo’n pittige 28-urige werkweek en altijd wel wat om over te zeuren kunnen we ons goed voorstellen dat onze Franse vrinden nu en dan stoom moeten afblazen. Tijdens de dag van de arbeid vonden in Frankrijk linkse betogingen plaats en de eigenaar van een Porsche Boxster waagde het om zijn cabrio langs de route in Parijs te parkeren. Bad idea…

Eenmaal terug bij de auto kwam de eigenaar erachter dat z’n Porker van onder tot boven was beplakt met stickers die waren voorzien van linkse politieke ideetjes. De eigenaar kon het plakkerige protest niet waarderen en stak voor het oog van de camera nog even z’n middelvinger naar buiten. Zouden wij ook doen, al moeten we erbij vermelden dat er op de Porsche naar verluidt geen krasje zat. Dat was vorig jaar wel anders. Toen werd een 911 in de fik gezet door een stel hele, héle boze en overwerkte Fransen.

Dank voor alle tips!