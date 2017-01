Waarom deze tandwielen in België te koop staan

Belgen hebben absoluut humor, zo bewijst ook deze advertentie.

Voor we overschakelen naar de advertentie zelf een klein stukje achtergrondinfo voor de niet-Belgische lezer (ja, die bestaan). Verkeersveiligheid is ook bij onze zuiderburen een puntje. Opdat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat, heeft het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) besloten om de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen te verlagen van 90 km/u naar 70 km/u.

Nog los van de logistieke rompslomp met verkeersborden en dergelijke zijn een hoop Belgen er niet blij mee. Zo ook de verkoper van bijgaande set tandwielen. Het betreft namelijk de zesde versnelling van zijn Mercedes, die toch geen gebruik meer kan maken van dit verzet bij een slakkengang van 70 km/u. Gezien de staat van het Belgische wegennet vermoeden we trouwens dat meneer in een G-klasse rijdt. Grapje.

Zijn advertentie slash politieke statement hebben we integraal voor je overgenomen, denkt u de Jambers-stem met zachte G er zelf even bij:

Gezien ik dankzij een zekere -zacht uitgedrukt- weinig intelligente Ben Weyts maar 70 km/u meer mag rijden op onze gewestwegen verkoop ik bij deze mijn in prima staat verkerende zesde versnelling.

Deze versnelling gebruik ik toch niet meer, de arme motor van mijn Mercedes kan deze zesde versnelling namelijk niet aan tegen het huidig geldende slakkegangetje van 70km/u (en zelfs minder want de mensen zijn doodsbang geflitst te worden). Jammer want mijn wagen had nochthans een héél lage uitstoot en verbruik in deze zesde versnelling… :-(

Ik kon ook verhuizen naar Wallonie waar iedereen doodleuk wel verder 90km/u mag rijden (er zitten daar blijkbaar véél intelligentere ministers) maar als raséchte Vlaming zou ondergetekende Kamiel Kafka zich daar nooit thuisvoelen dus was dit géén optie…

Zodoende doe ik dus met oprechte spijt in het hart afstand van mijn vertrouwde zesde versnelling aan de hoogst biedende…

Met de opbrengst ga ik mij een tempomaat installeren op mijn Mercedes die de max. snelheid automatisch afregelt op 70km/u zodat ik op deze manier niet het gat in de begroting help te vullen, wat namelijk ook het enige doel van dhr. Weyts was bij het invoeren van deze weinig doordachte maatregel.

Minder ongevallen??? Kom en lach nu maar Benneke; er gaan nét véél meer ongevallen gebeuren doordat bepaalde bestuurders nu nog amper 60 durven te rijden op een lange rechte baan tussen de open velden omdat ze doodsbang zijn geflitst te worden én omdat HIERDOOR juist meer risicovolle inhaalmaneuvers gaan plaatsvinden met alle gevolgen van dien…

Géén enkel Europees land heeft ons dit voorgedaan, zelfs bij onze noorderburen is de snelheid op gewestwegen toch nog 80km/u wat mijn arme zesde versnelling wél zou aangekunnen hebben, maar ja Benneke zou dan weer nieuwe bordjes moeten hebben laten afprinten wat wéér zou geld gekost hebben en nu bespaart hij net zoveel met geen bordjes bij te moeten plaatsen van ’70’, we zullen maar niet spreken over de bordjes van 70 die er nu reeds staan -en die reeds betaald zijn met het geld van de arme uitgeperste citroen zijnde de vlaamse belastingsbetaler- die hij gaat verwijderen om ze in de vuilbak te kieperen, of met de prijs van het oud ijzer gaat Benneke misschien een reisje maken met zijn privé limo naar Wallonie???

Enfin bieden maar zou ik zeggen maar houd het deftig, ik was zéér gehecht aan mijn zesde vitesse en ze gaat dan ook niet de deur uit aan het eerste beste belachelijke bod…