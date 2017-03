Waarom F1-auto’s dit jaar harder remmen dan ooit

Met de bredere en aanzienlijk snellere auto's die dit jaar in de Formule 1 worden gebruikt, moet ook de remmerij worden aangepast. Brembo legt uit wat daar zoal bij komt kijken.

We besteedden eerder al de nodige aandacht aan remmen op Formule 1-auto’s en toon bleek dat de schijven en klauwen die op het hoogste niveau worden gebruikt nogal verschillen van het materiaal op je eigen auto. Zo worden carbon schijven gebruikt die extreem hoge temperaturen tot over 1.000 °C aankunnen zonder te breken of ontploffen, maar hebben diezelfde schijven een nogal hoge bedrijfstemperatuur. Als ze koud zijn doen ze niks en voor ze een temperatuur bereikt hebben waarop er wél iets gebeurt, zul je ze aardig op hun falie moeten geven. Da’s helaas niet voor iedereen weggelegd.

Zoals bekend gaan met ingang van seizoen 2017 een hoop zaken op de schop. De bochtensnelheden worden hoger, de auto’s worden breder en de tijden gaan naar verwachting tot 5 tellen per rondje omlaag. Door de bredere banden kan in theorie harder worden geremd en juist daar speelt Brembo handig op in. De overall remprestaties gaan namelijk met zo’n 25% omhoog!

Dat zit zo. De schijven die dit Italiaanse bedrijf aan de topteams levert waren voorheen 28 mm breed, maar worden met ingang van dit seizoen 32 mm breed. Daarmee komt meer ruimte voor koelgaatjes, dat aantal groeit van 1.200 naar 1.400 stuks. De achterremmen in de F1 worden vanwege systemen als KERS aangestuurd middels drive-by-wire en ook voor dat systeem heeft Brembo nieuwe onderdelen in de aanbieding.

Met behulp van al deze verbeteringen verwacht Brembo dat de nieuwe F1-auto’s bij het remmen meer dan 6 g aan vertraging mogelijk maken. Voor de beeldvorming: een ongetraind mens zou bewusteloos raken als zoveel krachten op het lichaam inwerken. Geen wonder dus dat ook Max zich de afgelopen winter suf heeft getraind in de sportschool om zich fysiek voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Dan nog een paar leuke feitjes voor in de kroeg. Het kost 14 uur om één enkele remklauw te produceren en Brembo adviseert om deze dingen na elke 2.500 kilometer te reviseren. Verder gaan de nieuwe schijven door de betere koeling tot 800 kilometer mee. Per team van twee auto’s worden in een seizoen 10 klauwen versleten, 140 tot 240 schijven en 280 tot 480 remblokken. Dure hobby!