Waarom F1 pitstops in 2017 langer gaan duren

Nieuwe regels, nieuwe uitdagingen.

Eerder vandaag praatten we je al bij over de extreem hard remmende F1-auto’s van 2017. Een en ander heeft te maken met dikkere remschijven, die mede mogelijk gemaakt worden door de dikkere banden die dit jaar gebruikt zullen worden.

Die banden zorgen dus in allerlei opzichten voor verbeterde prestaties op de baan. Er is echter ook een onderdeel van het racen dat juist moeilijker wordt door het nieuwe rubber. Daarbij gaat het eigenlijk niet zozeer over het racen zelf, maar wel over het maken van een bliksemsnelle pitstop.

Hoewel we nog niet zo heel lang geleden nog F1-seizoenen hadden waarbij er helemaal geen banden meer gewisseld werden tijdens de races, is een snelle stop voor vers rubber al decennia een essentieel onderdeel van succes in de F1. In de pre-DRS dagen was een snellere pitstop dan je concurrent niet zelden de enige manier om iemand voorbij te steken op het circuit.

Mocht de verwachting dat de extra downforce op de F1-auto’s van 2017 het moeilijker maakt om in te halen uitkomen, dan worden puike pitstops dus weer extra belangrijk. Vorig jaar was Williams het team dat de stops het beste onder de knie had. In 11 van de 21 races pakten zij de snelste stop van de race. In Azerbeidzjan lukte het wisselen van vier banden zelfs binnen de twee seconden.

Maar in twee seconden kan er veel gebeuren, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Zoals bij alles wat in de F1 gebeurt, is het recept voor de perfecte stop tot in den treure toe uitgedokterd. Zo heeft Williams de pitstop zelf onderverdeeld in 34 afzonderlijke handelingen. Van die handelingen worden er twaalf beïnvloed door de nieuwe banden, die voor zes en achter acht centimeter breder zijn dan vorig jaar.

Deze breedte leidt niet alleen tot zwaardere banden, maar ook de centrale wielmoer zit dieper verscholen in het hart van de band. Dit brengt bijvoorbeeld het probleem met zich mee dat de gunman minder lang zicht heeft op de moer die hij eraf moet slopen. Bij de eerste tests bleek dat echter niet het grootste probleem, zo claimt althans Steve Nielsen van Williams in gesprek met Autosport:

“The limiting factor is actually the transition – from the moment the wheel is undone, getting that wheel off and putting the next one on. That is where we are seeing the extra time creeping in. It’s because there are three people moving within a few centimetres of each other and this wheel is much, much wider than it was. So the clearances between the crew have to be more, they have to give each other more space and that adds a tenth or two.”

De gesynchroniseerde dans tussen alle monteurs naast de auto is dus een beetje uit balans geraakt, wat ook te zien viel aan de pitstoptijden tijdens de tests tot nu toe volgens Nielsen.

“What we have seen so far is that the ultimate times that we were doing last year are still achievable, but there is just more of a scatter. We can still hit those targets, but there is more of a spread down to the 2,4s, 2,5s, 2,6s – more than we were seeing last year.”

Het team van Williams mikt daarom (voor nu) vooral op het maken van consistente pitstops waarbij er niks misgaat, in plaats van het streven naar die ene superstop.