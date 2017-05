Waarom Ferrari meer winst maakt dan ooit

Niet alleen in de F1 gaat de rode brigade hard.

Bloomberg rapporteert dat Ferrari’s Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) als een percentage van de omzet in het eerste kwartaal van 2017 gestegen is van 26,3 procent naar 29,5 procent. Een dergelijke verkoopmarge is exceptioneel in de autowereld, waar de meeste bedrijven niet eens dubbele cijfers halen.

De waarde van Ferrari-aandelen op de New York Stock Exchange (waar Ferrari overigens de code ‘RACE’ heeft) steeg dit jaar al met 39 procent, waardoor het bedrijf nu een waarde heeft van ruim 15 miljard Dollar. Dit is koren op de molen van Ome Serge, die een aantal jaar geleden al aangaf dat Ferrari volgens hem 12 miljard Euro waard was. Door de meeste analisten werd die notie destijds weggehoond. Volgens hen was Ferrari zo’n zes tot maximaal acht miljard Euro waard.

De coltrui zei echter dat Ferrari niet gezien moest worden als een autofabrikant, maar als een producent van luxe goederen. De laatste jaren zijn deze bedrijven geëxplodeerd in waarde dankzij het groeiend aantal mensen dat extra geld kan en wil uitgeven voor mooi spul. Ter vergelijking: Apple rolt met een EBITDA van 31,6 procent en luxemerk Hermès International doet 36,5 procent.

De verkoop van auto’s is zoals bekend maar verantwoordelijk voor een deel van Ferrari’s winst, maar ook dit aspect gaat crescendo. Vooral de V12-Ferrari’s deden het erg goed in het eerste kwartaal. Er werden er liefst vijftig procent meer van afgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De achtpitters (rijtest) kenden een klein minnetje van drie procent.

Marchionne is nog steeds van plan om per jaar meer Ferrari’s te gaan verkopen dan voorheen. Onder de leiding van Luca di Montezemelo werd de jaarlijkse productie beperkt tot 7.000 stuks. Sergio wil echter zijn geluk beproeven en is van mening dat bij een hoger productieaantal de exclusiviteit van het merk nog steeds gewaarborgd kan worden. In 2016 werden er al 8.014 Fezza’s gebouwd. Dit jaar is Sergio’s ‘minimale’ doel 8.400 auto’s. In 2019 moeten het er al 9.000 zijn en daarna wil de coltrui liefst door naar de 10.000.

De truc is om de hoge marges overeind te houden terwijl de exclusiviteit minder wordt. Denk jij dat Sergio daar in kan slagen, of vliegt hij te dicht bij de zon en implodeert de zaak binnenkort? Geef je beleggingsadvies, in de comments.