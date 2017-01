Waarom Ferrari’s nieuwe F1 motor enorm hard zuigt

En waarom dat precies is wat de technici voor ogen hebben.

Net als bij bijna alle andere F1-teams, wordt er bij Ferrari momenteel hard gewerkt om de bolides voor 2017 zo goed mogelijk voor elkaar te hebben voor de eerste race. De nieuwe rode godin heeft nog geen definitieve naam, maar intern wordt de auto de ‘668’ genoemd. Over een dikke drie weken wordt de auto voor het eerst voorgesteld op het eigen testcircuit Fiorano.

De 668 wordt de eerste auto van het raceteam waar Mattia Binotto zijn handtekening onder mag zetten. De Zwitser volgde afgelopen jaar officieel James Allison op. Onder het toeziend oog van eindbaas Sergio Marchionne is er hem uiteraard veel aan gelegen dat de auto een groter succes wordt dan de SF16-H. Met die auto won het team afgelopen jaar immers precies nul keer, terwijl aan het begin van het jaar nog gehoopt werd dat de auto het op zou kunnen nemen tegen de Silberpfeile.

Mattia heeft volgens Autosport zijn hoop in grote mate gevestigd op Sassi Lorenzo en Enrico Gualteri. Deze mannen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en fabricage van de nieuwe F1-krachtbron van de renstal. Binotto zelf werkte ook op de motorenafdeling voor zijn promotie. Voor 2017 zet het merk in op een nieuwe aanpak, die vooral gericht is op het verbeteren van de verbranding van de verbrandingsmotor. Die zal voltrekken onder hoger druk en bij hogere temperaturen dan voorheen.

Om dit mogelijk te maken zonder dat de motor in vlammen opgaat, zijn er onder andere nieuwe zuigers nodig. Tot op heden wordt voor de zuigers doorgaans aluminium gebruikt omdat het sterk maar licht is. Doch onder extreme omstandigheden kan aluminium sneller stuk gaan dan staal. Ferrari is nu bezig om nieuwe staal legeringen te incorporeren in haar zuigers.

Om dit voor elkaar te krijgen maken de Italianen gebruik van 3D-printing oftewel Additive Manufacturing. Deze laatste techniek komt neer op het ‘laagje voor laagje’ opbouwen van 3D objecten met verschillende materialen. Met de oude technieken was het geen optie om stalen zuigers te gieten voor een F1 motor, maar dankzij de nieuwe tech kan het materiaal nu wel in de gewenste hoeveelheid en de gewenste vorm vervaardigd worden. Als alles naar wenst gaat in het lab, zouden de rode rossen bij de race in AustraliĆ« al kunnen beschikken over de nodige extra kracht.