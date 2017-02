Waarom Fiat stiekem heel blij is met Donald Trump

En dat is niet omdat Donald een 500X voor Melania heeft gekocht.

Nee, Fiats ‘Nederlandse’ moederbedrijf FCA lijkt de grote winnaar te zijn van Trumps nationalistische koers en ontkenning van de klimaatproblematiek. Hoewel wij bij Fiat Chrysler Automobiles vooral denken aan Fiatjes en Chryslers, zijn dat helemaal niet de merken waarmee FCA momenteel haar geld verdient. Sterker nog, de fiscalisten van de zakenbank Morgan Stanley hebben Fiat en Chrysler, maar ook Alfa-Romeo en Dodge negatief beoordeeld. Volgens hen zijn de zwarte cijfers van FCA enkel en alleen te wijten aan het succes van RAM en Jeep.

Globaal gezien is FCA namelijk succesvol met Jeep, terwijl het in Amerika heel veel RAM trucks (pickups dus) verkoopt. Specifieker, de winst van FCA is voor 75 procent in de Verenigde Staten behaald en dat komt niet door auto’s als de geflopte Chrysler 200 en aanverwante Dodge Dart, maar dus door die dikke RAM’s. En laten die in Amerika gebouwde pickups en Jeeps nu precies de auto’s zijn die het welgenoegen van Trump wél kunnen wegdragen. Niet voor niks was ome Sergio al overwegend positief over de plannen van Donald Trump.

FCA is volgens de Morgan Stanley ook het merk dat het meest te lijden zal hebben wanneer er strengere regels gaan gelden over de gemiddelde uitstoot en verbruik van het gamma. Regels die onder Trump natuurlijk nooit strenger zullen worden, terwijl veel concurrenten het wel eens moeilijk kunnen gaan krijgen wanneer de kersverse POTUS inderdaad torenhoge importtaksen gaat heffen over niet in de VS -en bovenal wél in Mexico- gebouwde auto’s.