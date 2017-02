Waarom Ford hetzelfde doet als Ben Affleck

En zwaar investeert in Argo.

Terwijl Ben’s mattie Matt Damon in iedere film zat die in 2012 gemaakt is, was de carrière van Ben een beetje afgezwakt. Oplossing: zelf een film regisseren en er de hoofdrol in spelen. Aldus geschiedde, Argo werd een succes en Ben de nieuwste Batman.

Ford hoopt dat investeren in Argo altijd een goed idee is, ook als het niks met films en/of de Sjah van Perzië te maken heeft. The Blue Oval investeert namelijk één miljard Dollar in de startup Argo. Het bedrijfje is opgericht door Bryan Salesky en Peter Rander. Salesky en Rander waren eerder werkzaam bij respectievelijk Google en Uber.

De oplettende lezer weet nu al waar ze aan werkten bij die twee bedrijven. Yep, het is autonome technologie. Top tip: heb je ook maar iets van kennis over robotica en kunstmatige intelligentie, start dan een bedrijfje op om autonome technologie te ontwikkelen voor auto’s. Groot kans dat er een grote fabrikant langskomt met een joekel van een zak geld om je over te nemen. Kan je daarna gewoon een LaFerrari kopen zonder die techmeuk. Eerder kocht Uber bijvoorbeeld Otto voor 680 miljoen en GM Cruise AUtomation voor meer dan één miljard Dollar.

Ford hoopt in 2021 een autonome auto aan te kunnen bieden.