Waarom Hamilton is gestopt met drinken

Now we sip champagne when we thirsty...

LH44 heeft dit seizoen een behoorlijk pittige kluif aan Sebastian Vettel in de Ferrari. Die kluif zal met name bij de races in warme(re) landen nog een klapje pittiger worden. Hamilton heeft namelijk onthuld dat hij de drinkreservoirs uit de Mercedes heeft laten verwijderen om zo gewicht te besparen.

Eerder schreven we al dat Mercedes moeite heeft om de W08 op het minimale gewicht van 728 kg te krijgen. Minimumgewicht in de F1 levert geregeld discussies op in de comments, dus misschien is het goed om hier kort bij stil te staan.

De auto’s mogen minimaal 728 kg wegen inclusief coureur en zonder benzine. Zwaardere auto’s zijn dus wel toegestaan, maar lichtere auto’s niet. 728 kilo lijkt niet veel, maar bedenk wel dat de auto’s niet zo lang geleden 600 kg inclusief coureur (en exclusief brandstof) mochten wegen. Wederom: zwaarder was wél toegestaan, lichter níet.

Terug naar Mercedes. Het team is al het hele seizoen druk bezig om de laatste kilo’s van de W08 te schaven, maar het doel is nog niet bereikt. Het besluit van Hamilton om niet meer te drinken tijdens races kan alles bij elkaar zo’n twee kilogram schelen.

Verder viel op dat Hamilton over de boordradio behoorlijk zwaar ademde. Geen reden tot zorgen, aldus LH44 himself. Hij was nu eenmaal hard aan het pushen en de auto’s van dit jaar vragen meer van de coureurs.