Waarom ik zo graag Italiaanse concepts uit de jaren ’70 zie

Wulpse rondingen, waar je ook kijkt.

Tegenwoordig krijgen we meestal duffe CGI-plaatjes toegestuurd, maar vroeger wisten ze met name in Italiƫ* wel hoe je een conceptcar aan de wereld moest presenteren. Alsof de fraaie bolides van zichzelf al niet oogstrelend genoeg waren, stond er steevast een al even fraaie dame naast. Gewoon, omdat het kan.

Tegenwoordig is dat (meestal) not done, maar omdat ik jullie graag laat genieten van fotografie heb ik voor jullie een historisch en automobiel verantwoorde gallery samengesteld. En het mooiste heb ik voor het laatst bewaard!

*Er zitten ook niet-Italiaanse merken tussen, maar de auto’s zijn allemaal door Italiaanse designhuizen getekend. Vergeef me ook als er auto’s uit 1969 of 1980 bij zitten.