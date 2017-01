Waarom is dit type remsysteem uitgestorven?

Een moppie techniek op de maandagavond. Zijn we gek geworden?

De voordelen

Vroeger zag je het regelmatig en ook echt niet alleen in de racerij: remschijven of -trommels die niet bij de wielen werden ondergebracht, maar bij het chassis. Dat heeft meerdere voordelen waarvan er eentje absoluut het belangrijkst is. Als je de remmen namelijk tegen het chassis plakt en niet bij de wielen onderbrengt, scheelt dat een hele bult onafgeveerd gewicht. Da’s een belangrijke factor bij het verbeteren van het weggedrag van een auto, of dat nou een racer is of de Citroën 2CV van je hippiebuurman.

Inderdaad, ook de lelijke eend was voorzien van dergelijke binnenboordremmen. Daarmee komen we meteen op een ander belangrijk voordeel van de binnenboordrem: de grootte van de schijf of trommel wordt niet langer gelimiteerd door de diameter van de velg. Patsa! Te kleine schijfjes achter een flinke velg zien er niet uit, te grote schijven achter te kleine velgjes zijn simpelweg onmogelijk. Door de remmen tegen het chassis te plakken wordt het tweede probleem in één klap opgelost, terwijl het probleem van te kleine schijven achter te grote velgen plots nog groter wordt. Het is ook altijd wat. Verder worden de remkrachten rechtstreeks opgevangen door het chassis en niet langer door de wielophanging en zijn er nog wat voordelen met betrekking tot massatraagheid. Saai, dus slaan we over.

De nadelen

Tot zover de belangrijkste voordelen, het feit dat je dit systeem nauwelijks nog ziet veronderstelt ook een lijstje met nadelen. Nou, die zijn er! Voor het eerste nadeel loont het om goed naar de foto boven dit artikel te kijken. De Ferrari heeft wel binnenboordschijven op de achteras, maar niet op de vooras. Daar zitten ze gewoon bij de wielen. Dat heeft ermee te maken dat het een RWD-auto betreft. De achterwielen hebben dus al een aangedreven as die ook de remkrachten voor z’n rekening kan nemen. De voorwielen hebben zo’n as niet. Dat maakt het niet onmogelijk om binnenboordremmen te monteren, maar je hebt wel een extra as nodig die de hierboven genoemde voordelen deels tenietdoet. Er komt immers weer onafgeveerde massa bij en de hele boel wordt een stuk complexer.

Dan door naar een probleempje dat inherent is aan de werking van remmen: koeling. Remmen zetten kinetische energie om in hitte. Daarom zie je de carbon schijven van F1-auto’s weleens opgloeien, die dingen worden gewoon belachelijk heet. Die hitte moet ergens heen want anders neemt de remwerking af of gaat het gruwelijk mis met de schijf in kwestie. Met conventionele remmen is het eenvoudig om daarvoor de rijwind te gebruiken. Bij remmen die tegen het chassis aan zitten gemonteerd wordt het een stuk lastiger om de boel adequaat te koelen. Tot slot -suf argument maar toch- is het gewoon lastiger om aan binnenboord remmen te werken. Bij reguliere remmen hoeft alleen het wiel eraf om erbij te kunnen en dat ligt bijvoorbeeld bij de Ferrari hierboven een stuk ingewikkelder.

Auto’s met binnenboordremmen

Voor de beeldvorming (en met hulp van Wikipedia) een paar auto’s die met dergelijke remmen zijn uitgerust. Er zijn uiteraard nog veel, véél meer voorbeelden te vinden.