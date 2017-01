Waarom je deze carbon doos heel graag wil hebben

Een carbon doos klinkt misschien niet heel aanlokkelijk, maar het voorrecht om deze doos te ontvangen zit vast aan een ander voorrecht dat je als autoliefhebber wél graag zou willen hebben...

Het gaat hier namelijk om de Ford GT order kit. Alleen de gelukzakken die door Ford uitverkoren zijn om een Ford GT te mogen kopen krijgen er eentje. De doos is zoals gezegd vervaardigd uit carbon en de hendel om ‘m open te maken kan je ook terugvinden op de raceauto waarmee Ford afgelopen jaar de GT Pro-klasse won op Le Mans.

Als de doos van Pandora open is, vind je alles wat je nodig hebt om de juiste specificatie voor jouw GT te bepalen. Er zijn kleine stukjes leder, alcantara en carbon fiber voor handen om te kijken en voelen welke kleur en welk materiaal het beste bij je past. Tevens zitten er in de doos kleine velgen en remklauwen in alle beschikbare kleuren. Maar dat is nog niet alles!

In de ‘black box’ zitten ook gestileerde miniatuur-koetsen van GT’s in de verschillende exterieurkleuren, met een ingebouwd mechanisme waardoor je de karakteristieke racing stripes erop kan klikken. Overigens laten mensen met een écht goede smaak die strepen natuurlijk weg. Om er nóg zekerder van te zijn dat klanten geen epische blunders begaan bij het samenstellen van hun eigen GT heeft Ford ook een concierge service opgezet om kopers bij te staan met hun beslissing en misschien een betje de goede kant op te duwen.

Laatste leuke detail: op de doos is al een uitsparing gereserveerd voor een kopie van het VIN-plaatje dat ook op de auto van de klant prijkt. Dit plaatje krijgt de eigenaar bij aflevering van de auto. Al met al is het toch allemaal net een beetje anders dan de teddybeer die je krijgt voor je koter bij de aanschaf van een nieuwe B-MAX. Maar ach, dat is ook wel leuk.