Waarom je deze Pajero Evolution (280+ pk) wil hebben

Een oude Mitsubishi met overdreven veel plastic? Lees dan even verder en ook jij wil deze bijzondere homologatiespecial.

Tussen 1985 en 2007 wint Mitsubishi liefst twaalf keer de Dakar Rally, waarmee ze nog altijd het succesvolste automerk in de Dakar zijn, terwijl ze toch al weer zeven jaar niet meer meedoen. De auto die al die twaalf zeges mogelijk maakte was de Pajero. Werd in 1985 nog gewonnen met een behoorlijk standaard Pajero, in ’92 en ’93 werd de auto voorzien van een buggy-achtige achterkant (foto onder) en kwam men uit in de snelle T3-klasse. Vanaf eind jaren ’80 wordt de rally gedomineerd door speciale creaties, die enkel van een afstandje nog enigszins lijken op de auto’s die je bij de dealers in de showroom vindt. Winnen met een auto uit de T2-klasse, de zogenaamde Stock-klasse, lijkt uitgesloten.

Na winst met een ogenschijnlijk behoorlijk standaard Pajero in 1997, komt Mitsubishi met de ultieme truc om in 1998 met een monsterlijke wagen aan de T2-klasse mee te doen: een homologatiespecial. Ze lanceren de Pajero Evolution, waarvan ze precies de gevraagde 2500 exemplaren bouwen. En zo kon onderstaande Pajero in 1998 gewoon in de T2-klasse uitkomen.

Dat je met iets bijzonders te maken hebt zie je direct. De Pajero is voorzien van een zeer dikke bodykit, een flinke hood scoop, een enorme bodemvrijheid en een epische spoiler die op een batmobile niet zou misstaan. Onder de kap een dikke 3,5 liter V6 met variabele kleppentiming, goed voor 280 paarden. Op papier dan -want gentlements agreement– maar in de praktijk lag het werkelijke aantal vaak een stukje hoger. In het interieur gaat het er allemaal wat minder spannend aan toe, verder dan een setje Recaro’s en een racy pookje voor de automaathendel rijken de aanpassingen niet. Overigens kun je de sportief afgestelde automaatbak ook handmatig bedienen en deze schijnt nog heel behoorlijk te reageren op menselijke input.

Ten opzichte van een gewone Pajero is ongeveer alles anders qua techniek. Denk aan dubbele wishbones voor en multi-link ophanging achter, daar waar de gewone Pajero een veel conventionelere setup had. Verder beschikt de auto zowel voor als achter over Torsen-diffs en kun je naar wens ook lekker driften door enkel de achterwielaandrijving in te schakelen. Dankzij de korte wielbasis is het ook helemaal niet zo moeilijk om de auto vlot een bocht om te gooien en schijn je het menig Impreza of Lancer Evolution lastig te kunnen maken op onverharde wegen.

Terwijl homologatiespecials als de BMW M3 (E30), Delta HF Integrale en Mercedes 190 2.5-16 Evo I en II schier onbetaalbaar zijn geworden, is deze Pajero Evolution nog relatief schappelijk geprijsd. Dit nette exemplaar is de jouwe voor 17.000 euro. Hou er wel rekening mee dat veel onderdelen specifiek voor de Evolution zijn en dus duur zijn om te vervangen. Oh, en natuurlijk won de Pajero Evo in 1998 niet alleen in zijn klasse, maar ook overal de Dakar.