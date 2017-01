Waarom Renault de uitvinder van de crossover is

Let wel, we praten hier over 1950.

Het is altijd lastig om aan te wijzen wie nu als eerste was met een idee. Zo poogde ik al eens de eerste hatchback te vinden en ook over de uitvinder van de MPV verschillen de meningen flink. Was het de Espace, de Nissan Prairie of moeten we verder terug de tijd in voor de Fiat 600 Multipla?

De moderne crossover, een mix tussen een suv-achtige en een personenauto, is een vergelijkbaar moeilijk verhaal. Subaru was er vroeg bij met de Forester, al kwam AMC al veel eerder met de Eagle, personenauto’s die hoog op de wielen staan en vierwielaangedreven zijn. Renault was echter nog veel eerder met de Colorale, die in 1950 werd geïntroduceerd.

Dit is een ruime stationwagen, die echter wel een stukje hoger is dan normaal. De naam is een samentrekking van Coloniale en Rurale, waarmee duidelijk wordt dat Renault de auto op de meer avontuurlijke automobilist richtte. Dat de verschillende carrosserievariant namen als Savane en Prairie droegen is nog een duidelijke hint. Die Savane was bedoeld voor de koloniale gebieden van Frankrijk, de achterste zijruiten waren namelijk vervangen door canvas doeken die je op kon rollen als de achterpassagiers iets wilden zien van de omgeving.

Een beetje crossover is leverbaar met 4×4 en dat begreep Renault ook in de vroege jaren ’50 al. In 1951 presenteren ze namelijk de Colorale Tout Terrain, die dankzij zijn vierwielaandrijving inderdaad op het (bijna) elk terrein uit de voeten kon.

Misschien was Renault haar tijd wel te ver vooruit, want een succes is de Colorale nooit geworden. Dat de vooroorlogse motor met 48 pk veel moeite had met de 1640 kilo zware Renault en deze daardoor traag en onzuinig was, zal eveneens een rol hebben gespeeld. De modernere en krachtigere tweeliter die in 1953 ten tonele verscheen kon het tij niet meer keren. In 1957 viel het doek voor de crossover, na circa 43.000 exemplaren.

Echt de eerste?

Kunnen we nu voor eens en voor altijd de discussie slechten over wie de eerste crossover bouwde? Nee, want daarvoor moeten we eerst bepalen of de Willys Jeep Station Wagon (vanaf 1946) een civiele terreinwagen, SUV of crossover is. De vierwielaangedreven GAZ M72 Pobeda dateert uit 1955 en was dus sowieso later dan de Renault.