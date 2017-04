Waarom Verstappen vandaag uitviel

Het was voor de neutrale kijker een boeiende race, maar voor de echte Max-fan was het genieten al gauw afgelopen. Wat was er aan de hand met zijn RB13?

Op z’n eigen site heeft Verstappen een boekje opengedaan over het technisch malheur dat hem vandaag parten speelde. De remklauw linksachter werd namelijk te heet. Op het moment dat hij de rem intrapte kwam alle remdruk op de voorwielen terecht die blokkeerden, en daardoor gleed de Red Bull stuurloos de bandenstapel in.

Los daarvan had Verstappen vertrouwen in de race (verslag). Bij de start kwam hij met een toefje wielspin van de plek. Zoals we gewend zijn koos hij in de eerste bochten exact de juiste lijnen waardoor teamgenoot Ricciardo al snel was ingehaald. Daarnaast had Red Bull de strategie volgens Max goed op orde. Alle ingrediënten voor een prima race waren dus aanwezig, maar het mocht helaas niet zo zijn.

Nog even over die remmen. De remmen op de voorwielen werken, voor zover we weten, min of meer conventioneel. Op de achteras wordt echter gebruik gemaakt van brake-by-wire vanwege alle systemen die energie terugwinnen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de remmen op beide assen werken met gesloten circuits, maar dat druist in tegen de verklaring van Max.

Iemand een idee hoe het zit? We lezen het graag!