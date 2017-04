Waarom Vettel in Sochi een held op sokken is

Voor het betere gevoel wil je natuurlijk een zo dun mogelijke sok.

Je kijkt hier niet naar een gewone sok, maar naar de PUMA Evoknit Driver Pro. Sebastian Vettel gaat ze naar verluidt dragen tijdens de GP van dit weekend. Technisch gezien is het overigens een schoen, maar het ding is zo minimalistisch dat het meer weg heeft van een sok. Dat was ook precies de bedoeling van de makers van het schoeisel. Zij wilden een zo licht mogelijke patta maken die coureurs desalniettemin alles geeft wat ze willen hebben.

“We wanted to create the most minimalist solution. The idea was to make the lightest shoe, so we knitted an upper in one piece made of Nomex. The designers added a neoprene outsole, which the world’s lightest and provides most grip – important features, because the sole acts as the critical interface between the drivers and their race cars, facilitating lightning-fast throttle and brake responses.”