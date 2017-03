Waarom Zandvoort twee tellen sneller wordt

Het enige echte autocircuit (Assen is een baan voor motoren, laten we eerlijk zijn) van het land is toe aan een opknapbeurtje. Dat heeft enkele gevolgen voor de rondetijden op het circuit in de duinen.

Circuit Park Zandvoort krijgt as we speak namelijk een nieuwe asfalt laag. De gehele baan van ruim vier kilometer werd eerst van de vier centimeter dikke oude laag ontdaan en vervolgens werd het nieuwe goedje er met een temperatuur van 160 graden op gekwakt. Alles bij elkaar wordt maar liefst 14.500 ton asfalt gebruikt.

Voor wie weleens op het circuit is geweest zal bovenstaand nieuws niet als een verrassing komen. Met name het asfalt in de pitstraat kon wel een opknapbeurtje gebruiken en ook het rechte stuk was aan vernieuwing toe. Volgens directeur Roland Kleve heeft de nieuwe asfaltlaag een mooie bijkomstigheid. De baan wordt naar schatting namelijk twee tellen per rondje sneller!

Het nieuwe asfalt is stroever en dus kun je later remmen, eerder op het gas en harder door de bocht. Voor de fanatieke trackdaybezoeker is dat mogelijk wat minder goed nieuws, want waarschijnlijk gaat de bandenslijtage ook iets omhoog. Al is circuitrijden natuurlijk toch al geen goedkope hobby.

Overigens nog een agendapuntje! Aanstaande vrijdag staat de nu al legendarische Junkyardrace weer op het programma en ook Team Autoblog zal met een uiterst potente groep rijders acte de présence geven. Voor de deelnemers: ga even aan de kant als je De Mondeo in je spiegels ziet opdoemen. Voor ieder ander: alleen al vanwege de geniale sfeer is het de moeite waard om vrijdag een kijkje te komen nemen! Zeker doen dus, als je in de gelegenheid bent.

Uiteraard zal het nieuwe asfalt de discussie omtrent Formule 1 op Zandvoort weer aanzwengelen, maar daarvoor moet (vrezen we) wel iets meer gebeuren aan het circuit.

Dank aan Maurits voor de tip! Goeie naam trouwens.