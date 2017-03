Wat betaal je tegenwoordig voor een Mercedes SLR?

Ooit een supercar van mythische proporties, maar je hoort er eigenlijk weinig meer over. Hoog tijd om eens te uit te pluizen hoeveel je tegenwoordig mee mag brengen voor zo'n SLR McLaren.

In vroeger tijden werd nog weleens gegrapt over de “redactie-SLR”. De Mercedes SLR McLaren (vintage rijtest) was destijds nog HEET, niet in de laatste plaats dankzij die V8 met de soundtrack van een op hol geslagen NASCAR. Het blok was in de standaard SLR goed voor 623 pk en was daarmee net een klapje krachtiger dan de V10 uit de Porsche Carrera GT; een generatiegenoot van de Merc.

Beide auto’s kostten destijds nieuw rond de 650.000 euro en als we naar tweedehands Carrera GT’s kijken is de Porker een prima belegging. Zo’n occasion kost je tussen zes ton en een miljoen euro, maar daar krijg je die vreselijk onhandige koppeling gratis bij.

Een beetje SLR daarentegen pik je tegenwoordig op voor rond de 275.000 euro. Nog steeds geen koopje, maar het verschil met de Carrera GT is evident. Wel moeten we erbij vermelden dat van de SLR ruim 2.000 exemplaren zijn gebouwd, tegenover 1.270 stuks voor de Porsche.

Ook betaal je voor sommige SLR’s ruim 3 miljoen euro, maar dat zijn speciale edities als de Stirling Moss premium vliegenhapper. Voor wie het zich afvroeg: de Ferrari Enzo (eveneens een generatiegenoot) kost tegenwoordig sowieso meer dan een miljoen euro.

Van de SLR vonden we een gaaf exemplaar in het Limburgse Geleen. Deze zwarte beauty uit 2006 heeft 28.900 kilometer achter de rug en is afkomstig van de tweede eigenaar. De buitenkant oogt dan misschien niet superflashy, maar het interieur maakt dat met z’n rode leren bekleding ruimschoots goed.

Nog even een rijtje specs dan, voor we prijsgeven hoeveel je voor dit ding mag meebrengen. De standaard SLR doet 0-100 km/u in 3,8 tellen, heeft een top van 334 km/u en weegt 1.768 kg. Geen gooi-en-smijt-mobiel dus, maar een zeer sportieve GT die altijd power over heeft. Voor 284.500 euro is ‘ie de jouwe.