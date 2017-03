Wat geef jij voor deze Lamborghini Huracan?

Hij start niet en er missen een paar essentiële onderdelen. Maar je kan bieden vanaf vijf dollar.

Deze Lamborghini Huracan met bijzonder weinig mijlen op de klok (veertig stuks om precies te zijn) zoekt een nieuw baasje. Onder de missende onderdelen zijn onder andere het dak, het interieur, het motorblok, het plaatwerk, de banden, de bodemplaat en nog wat andere kleinigheden. Maar laat dat de pret niet drukken! Zo’n VIN-nummer krijgt vast weer een nieuw leven in de één of andere schurkenstaat, dus dit is nog altijd geld waard.

Er is werkelijk niets van de oorspronkelijk zwart geleverde Lamborghini Huracan met zwart interieur over, op een paar zwaar vervormde stoelframes en wat velgen na. De eigenaar had overigens wel de moeite genomen de auto een ander, gemodificeerd uiterlijk mee te geven. Waarschijnlijk is de Huracan het slachtoffer van brandstichting geworden.

Meedoen op de veiling kan hier. Kom maar op met die “Morgen bij Jet Cars”-grappen, we rekenen op jullie!