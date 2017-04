Wat is Elon Musk van plan met zijn grote slurf?

Amber Heard heeft er niks mee te maken...

Als autoliefhebber ken je Elon Musk waarschijnlijk vooral van Tesla. Wellicht weet je ook dat de man daarnaast nog wat doet met ruimteraketten via SpaceX. Maar de real-life versie van de schurk Hugo Drax uit de James Bond-film Moonraker heeft nog wat andere projectjes. Zo wil hij via zijn bedrijf Neuralink het menselijk brein koppelen aan artificiële intelligentie. Daarnaast startte Musk eind vorig jaar een bedrijf dat tunnels gaat graven met de dubbelzinnige naam ‘The Boring Company’.

In principe logisch zou je zeggen, want elke zichzelf respecterende Bond-schurk heeft immers een ondergrondse basis nodig met een ontsnappingsroute, liefst uitgerust met een monorail. Dat is dan ook (bijna) precies wat Musk van plan is. Op het terrein van SpaceX wordt er sinds kort geboord en gegraven door de joekel van een boormachine die je kan zien op de plaatjes hierboven.

Als officiële reden voor de exercitie geeft Musk op dat hij wil onderzoeken of in de toekomst massaal transport van mensen onder de grond kan plaatsvinden over verschillende lagen. Hij kreeg dat idee naar verluidt toen hij ergens vaststond in de oneindige files van Los Angeles. De gedachte achter het idee is logisch: in grote steden wonen mensen vaak in flats boven elkaar, maar de straten hebben doorgaans maar één niveau en dat is dus te weinig. Meerdere onder elkaar liggende tunnels zouden dat probleem in theorie kunnen oplossen.

De tunnels zouden geschikt gemaakt kunnen worden voor auto’s, maar Musk zou liever zien dat er een ‘hyperloop’ in gebouwd wordt. Het zal geen verrassing heten dat je zo’n hyperloop min of meer kan zien als de moderne variant van…een monorail. We hebben je door, Elon.