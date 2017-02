Wat is veiliger: een autoreis of een busreis?

In de categorie "opmerkelijke onderzoeksresultaten" hebben we vandaag een leuke voor je. Wat denk je dat veiliger is, reizen met een bus of touringcar of reizen met de auto? Place your bets!

Velen van ons zullen hun eerste vakantie(s) zonder pa en ma hebben gevierd middels een busreis. ’s Morgens op een belachelijk vroeg tijdstip verzamelen op de parking van de lokale McD, om met pak ‘m beet 50 leeftijdsgenoten en vier chagrijnige babyboomers die niet helemaal lekker hadden opgelet bij het uitzoeken van hun reis richting een Spaanse Costa of Italiaanse badplaats te vertrekken. Wat volgde was een reis van tientallen uren met een chauffeur die voor je gevoel al na een half uur in slaap leek te vallen. En dat alles onder het “genot” van een steeds luidruchtigere groep leeftijdsgenoten die iets te hard gaat met de aan boord gesmokkelde sterke drank. Tel daarbij op de jaarlijks terugkerende horrorverhalen in het nieuws van busreizen gone wrong, waarbij bussen van de snelweg raken en uitbranden. Nee, we associëren een reis per bus niet direct met veiligheid. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

In opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer deed SWOV onderzoek naar de veiligheid van touringcars. Ze baseerden zich op cijfers van het CBS, de ongevallenregistratie van de politie en de ziekenhuisregistraties van slachtoffers uit verkeersongevallen. Daarnaast werd de Community Road Accident Database van de Europese Unie geraadpleegd. Belangrijk om te melden: in het onderzoek werden ook OV-bussen meegenomen, wat voor een negatieve uitslag kan zorgen. Deze bussen begeven zich namelijk niet alleen op de snelweg, maar vooral ook in de bebouwde kom, waar het risico op een ongeval groter is. Bovendien zijn er in de bebouwde kom meer kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals kantoorgebouwen) dus het risico op een ongeval met zwaar letsel of dodelijke afloop neemt toe. Het is volgens de onderzoekers dus aannemelijk dat een touringcar veiliger is dan een OV-bus, maar er kan niet bepaald worden hoeveel veiliger. Daarom zijn alle bussen op een grote hoop gegooid.

En toch blijkt verrassend genoeg dat er per gereden kilometer véél minder slachtoffers te betreuren zijn in een bus dan in een auto. De kans om gedurende een autorit te overlijden is ruim 15 keer zo groot als het risico te overlijden in een bus! Er zijn 2,3 verkeersdoden per miljard gereden kilometers te betreuren in auto’s, versus 0,15 doden per miljard gereden kilometers in een bus. Als we kijken naar ernstig gewonden, dan zijn er 2,3 ernstig verkeersgewonden per miljard kilometer in een bus. In een auto zijn er bijna 17 maal meer ernstig gewonden te betreuren: 39 ernstig gewonden per miljard afgelegde kilometers. Als je dan ook nog eens bedenkt dat buspassagiers zelden een gordel dragen, dan kun je gerust stellen dat dit een verrassend resultaat is.

Is een bus dan de oplossing voor alle problemen in de wereld? Nee. Want je kunt echt beter een ongeluk hebben met een auto dan met een bus. De bus krijgt per miljard afgelegde kilometers 30 doden en 190 ernstige verkeersgewonden op zijn naam. De auto als tegenpartij is voor 3,9 doden en 25 ernstig gewonden per miljard kilometer verantwoordelijk. Als je dus frontaal op een bus of een auto gaat klappen en je kan nog kiezen, kies dan de auto.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Fotocredit: @tmhtom via Autojunk.nl