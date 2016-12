Wat je moet weten over helmen van F1-coureurs

Die dingen krijgen amper aandacht terwijl ze in hoge mate bijdragen aan de veiligheid in de Formule 1. Hoog tijd dus om uit te pluizen hoe het zit met botsmutsen op het hoogste niveau.

In den beginne raceten coureurs nog rond met pothelmpjes en pilotenbrillen. Uiteindelijk zou de Amerikaan Dan Gurney in 1968 de eerste zijn met een helm die het volledige gezicht bedekte. Het spreekt voor zich dat de helmen uit die tijd weinig te maken hadden met de dure dingen van nu, maar we slaan even een paar stapjes in de geschiedenis over.

De helmen van nu beschermen niet alleen bij een flinke klapper. Ze moeten ook bestand zijn tegen scherpe objecten die met hoge snelheid aan komen vliegen, denk bijvoorbeeld aan die crash van Felipe Massa in 2009. Daarnaast zijn aerodynamische eigenschappen belangrijk en moet de coureur te allen tijde perfect zicht vooruit hebben. Bovendien wil de rijder nu en dan met het team communiceren of een slokje drinken, moet het gewicht van de helmen zo laag mogelijk blijven én willen we er ook nog een leuk design op. Anders wordt het voor ons lastig om te zien wie wie is.

Het productieproces

Om maar bij het belangrijkste te beginnen: elke helm is op maat gemaakt. Met behulp van scans worden de vormen en contouren van het desbetreffende hoofd in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt uit brandwerend schuim een voering ontworpen die een perfecte pasvorm garandeert. De buitenschaal wordt gemaakt van carbon en dit proces gebeurt met de hand. Om een voorbeeld te geven van hoe precies dit werkje is: bij Arai (wordt door ongeveer de helft van de coureurs gebruikt) zijn slechts vier mensen in dienst die aan F1-helmen mogen werken.

Carbon zorgt uiteraard voor de algehele sterkte van de helm. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kevlar om te beschermen tegen scherpe objecten. Bovendien is dit materiaal bestand tegen hoge temperaturen. Al deze techniek drijft het prijskaartje lekker op. Een degelijke motorhelm kost je al gauw een euro of 300, een F1-helm wordt al snel duurder dan 20.000 euro. En coureurs gebruiken er gerust 15 per seizoen!

De buitenste schaal is opgebouwd uit ongeveer 20 lagen van verschillende materialen. Ondanks de hoge mate van veiligheid blijft het gewicht hangen rond de 1.250 gram. Niet onbelangrijk, want met honderden keren 4G op je nek telt elke gram.

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk in de F1 en daarbuiten en dus worden ook helmen uitvoerig getest. De hoofddeksels moeten 45 tellen bestand zijn tegen een vlam van 800 graden, waarbij de temperatuur in helm niet boven de 70 graden mag uitkomen. Ook worden er projectielen met 500 km/u op afgevuurd, om te testen hoe sterk de buitenschaal is.

Daarbij komt dat ook het vizier een belangrijke rol speelt bij de veiligheid van helmen. Ayrton Senna overleed doordat een stuk van de voorwielophanging zijn vizier doorboorde. Dat gebeurde bij Felipe Massa dan weer niet, toen hij een veer van 500 gram bij 260 km/u tegen zijn helmvizier kreeg. Het zal je dan ook niet verbazen dat vizieren in F1-helmen een stuk kleiner zijn dan bij motorhelmen. F1-coureurs hoeven immers minder rond te kijken en hoe kleiner het vizier, hoe kleiner het risico dat dit onderdeel wordt doorboord.

Het vizier dimt trouwens automatisch als coureurs ineens pal tegen de zon inkijken. Ook kunnen vizieren elektrisch worden verwarmd om te voorkomen dat de boel beslaat. Daarnaast zitten op elk vizier zogeheten tear offs. Dit zijn plastic vliesjes die eraf kunnen worden gehaald, als het vizier bijvoorbeeld vol met vliegen of olie zit.

Aerodynamica

Als je ziet hoeveel minuscule flapjes er aan een voorvleugel zitten, zal het geen verbazing wekken dat aerodynamica ook bij helmen een grote rol speelt. Ze worden dan ook uitvoerig in de windtunnel getest om te bewerkstelligen dat genoeg lucht de airbox boven de coureur bereikt, maar ook om ervoor te zorgen dat het hoofd van de coureur op hoge snelheid niet omhoog gezogen wordt.

De temperatuur in de cockpit kan behoorlijk oplopen. Daarom besteden helmfabrikanten veel tijd aan ventilatie, die ervoor zorgen dat de coureurs het hoofd koel houden. Het aantal spoilertjes en sleufjes blijft echter beperkt als je F1-helmen vergelijkt met motorvarianten. Dergelijke onderdelen hebben minder gunstige aerodynamische eigenschappen en da’s in de Formule 1 beslist onwenselijk. De wel aanwezige ventilatieopeningen zijn voorzien van filters om fijnstof, olie en andere lastige zaken buiten het gezicht van de coureur te houden.

Design

Vroeger had je aan één blik genoeg om te vertellen of Senna of Prost voorbijreed. Tegenwoordig zijn sponsornamen dominanter aanwezig op de helmen, daarbij zijn de ontwerpen minder duidelijk én veranderen coureurs nog weleens het design van hun belangrijkste veiligheidsvoorziening. Glitterwerk wordt daarbij niet geschuwd. Hierboven zie je de gouden helm die Michael Schumacher tijdens de Belgische Grand Prix in 2011 gebruikte, mét bladgoud.