Wat je moet weten over het onderzoek naar Renault

Justitie in Frankrijk heeft vandaag aangekondigd onderzoek te zullen doen naar mogelijke sjoemelpraktijken bij Renault.

Het Franse merk manipuleert mogelijk de uitstoot van hun auto’s om zo door de tests heen te komen. Het hing al een poos in de lucht dat de overheid aldaar onderzoek zou doen naar de praktijken van Renault en de kogel is vandaag dus door de kerk gejast.

Justitie rook na eerdere doorzoekingen bloed, waarna is besloten om het onderzoek voort te zetten. Drie onderzoeksrechters buigen zich intussen over het dossier. Aan hen de taak om te beoordelen of het wenselijk is om een zaak tegen Renault aan te spannen in het kader van NOx-gesjoemel.

Op de beurs werd niet al te positief gereageerd op het nieuws. Het aandeel Renault daalde iets voor elven met een euro of 5 in waarde. Intussen is het aandeel weer aan het opkrabbelen.