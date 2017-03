Wat moeten we voor jullie uitzoeken in Genève? [2017]

Volgende week staat 'ie weer op de agenda: de Geneva International Motorshow. Tjokvol primeurs, maar mogelijk heb je nog een interessante queeste voor onze cameraboys om uit te vlooien.

Elk jaar weer vragen we jullie om nuttige en minder nuttige zaken die enig uitzoekwerk behoeven. De hoeveelheid respons stelt eigenlijk nooit teleur, dus we zijn extra benieuwd met welke vragen jullie dit jaar op de proppen komen! De lijst met primeurs op de aankomende beurs in Genève is namelijk behoorlijk fors, een overzicht vind je HIER.

Zoals gezegd aan primeurs geen gebrek, maar enkele pareltjes lichten we toch even uit voor de broodnodige inspiratie.

Roept bovenstaande lijst of een andere auto een prangende vraag op die we beslist voor je uit moeten zoeken? Meld je in de comments en wie weet zie je het antwoord op je vraag voorbijfietsen in één van de vele video’s die we gaan schieten!

Foto: still uit de grote Parijs compilatie 2016, Casper zat in the zone.