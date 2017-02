Wat neemt Alfa Romeo mee naar de autoshow in Genève?

Het internetje staat in brand, want neemt Alfa nou spannend spul mee naar Genève of valt het allemaal wel mee?

Zeker weten we het natuurlijk pas als de beurs ook echt van start gaat. Toch mogen we, als de geruchten kloppen, onze borst natmaken voor een heuse coupé op basis van de Giulia en gaat het beestje luisteren naar de historisch verantwoorde naam Giulia Sprint.

De geruchten komen bij het Australische Motoring vandaan. Volgens deze site neemt de Giulia Sprint het op tegen pittige concurrentie als de C-klasse Coupé, de 4-serie en natuurlijk de A5. Samen met de gewone Giulia en de Stelvio moet de coupé Alfa er weer bovenop helpen, iets waarvan we uiteraard hopen dat het lukt. Waar de Ozzies hun geruchten op baseren is helaas niet bekend.

Alfa heeft onlangs nog geroepen dat er in de komende vijf jaar maar liefst negen nieuwe modellen verschijnen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Stelvio op dat moment nog niet was onthuld, dus de teller staat nu op acht stuks. Een coupé zou prima in het rijtje passen, we hopen dan ook van harte dat in Genève het doek eraf gaat.

Fotocredit: X-Tomi Design, dank aan Steven voor de tip!