Wat we weten over de productieversie van de I-Pace

What you see is what you get.

Autofabrikanten komen regelmatig met concepts op de proppen die het productiestadium niet halen. Als ze het productiestadium halen dan ziet het uiteindelijke model er soms heel anders uit. Denk aan Audi met de retedikke A3 Clubsport Quattro Concept. De uiteindelijke RS3 Limousine bleek een stuk braver.

Dat is in het geval van Jaguar wel anders. In gesprek met AutoExpress maakt de Britse autofabrikant duidelijk dat het productiemodel van de I-Pace nauwelijks zal afwijken van het concept. 80% van de styling van het concept gaan we terugzien op het verkoopmodel. Tevens heeft Jaguar bekendgemaakt dat het productiemodel zal debuteren tijdens de IAA in Frankfurt (september).

Onderhuids zullen er ook geen (grote) wijzigingen gaan plaatsvinden. Verwacht dus een 90 kWh lithium-ion batterij met een theoretisch bereik van 500 kilometer. Verder een vermogen van 400 pk en 700 Nm aan koppel. Snelladen zal gaan met een 50 kW DC. Dit betekent dat de batterij in ongeveer anderhalf uur voor 80 procent is geladen.

De verwachting is dat de emissievrije auto zo’n 2.100 kg gaat wegen. Qua prijs zal de I-Pace zo’n 10 รก 15 procent duurden worden dan de F-Pace (rijtest). De SUV van Jaguar is er vanaf 57.100 euro.