Wat we weten over de vliegende auto van Toyota

De auto gaat in ieder geval echt het vuur brengen.

In een enge banger van Kevin Rudolf en kleine Wayne van zo’n tien jaar geleden luidt een deel van het refrein als volgt:

Because when I arrive, I, I’ll bring the fire…

Het liedje werd wereldwijd een megahit en zodoende ook groot in Japan. Naar verluidt neuriede Takeshi Uchiyamada het deuntje zelfs regelmatig op het hoofdkantoor van Toyota.

Because when I allive, I, I’ll bling the file…

Toentertijd werkte Takeshi waarschijnlijk nog op de postafdeling van Toyota, maar dankzij zijn positieve instelling en goede werkethos is hij inmiddels opgeklommen tot CEO van het merk. Het kan verkeren.

In zijn huidige rol als eindbaas heeft Uchiyamada nu besloten een auto te gaan ontwikkelen die letterlijk het vuur gaat brengen. Het gaat echter niet om zomaar een auto, laat staan om zomaar een vuur. De auto wordt namelijk een vliegende auto en het vuur betreft de olympisch vlam. Jawel: Toyota hoopt de olympische vlam die in 2020 zal wakkeren in Tokio aan te steken vanuit hun eigen vliegende auto.

De term ‘eigen vliegende auto’ moeten we echter wel een klein beetje relativeren. Eigenlijk gaat het om een project van dertig Toyota-medewerkers, die in hun vrije tijd onder de naam Cartivator (Cart!vator) al in 2012 begonnen zijn met de ontwikkeling van een vliegende auto. Nu heeft Toyota echter besloten er hun volledige gewicht achter te zetten, volgens Nikkei. Uchiyamada denkt dat dit noodzakelijk is om het project verder te helpen.

“Things will not progress if you wait and provide money only when the technology is ready.”

Onder de naam SkyDrive wordt er al gewerkt aan een prototype op schaal 1:5 dat in juli van dit jaar af moet zijn.

Maar denk jij eigenlijk dat de vliegende auto een succes wordt? Aan de ene kant is het logisch om in de toekomst te gaan voor ‘3D-verkeer’, zodat we niet alleen boven elkaar wonen, maar ons ook boven elkaar kunnen vervoeren. Dat zou in de lucht kunnen, maar als je het aan Elon Musk vraagt zijn diepe tunnels een betere optie. Laat je eigen bespiegelingen los over deze kwestie, in de comments.