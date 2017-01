Wat wil jij zeggen tegen de allerlaatste Phantom?

Helden komen en helden gaan, maar vandaag is het doek gevallen voor de imposante Rolls-Royce Phantom die een nieuw tijdperk inluidde voor het merk.

De Phantom wordt namelijk gezien als de eerste échte Roller die onder auspiciën van BMW tot stand kwam. Het ding is alweer sinds 2003 in productie en zelfs in de überluxe klasse is het na zo’n lang dienstverband wel een keer tijd om met pensioen te gaan. Da’s dus ook gebeurd, want de Phantom op de foto is de allerlaatste die in elkaar werd geschroefd. Voor de historicus met benzine door de aderen: deze Phantom is alweer de zevende generatie en generatie acht staat al aan het hek te rammelen om z’n opwachting te maken.

Om stil te staan bij het afscheid van dit icoon heeft Rolls-Royce nog één Phantom EWB in elkaar geschroefd voor een gelukkige klant. Vrijwel alles aan deze ruim zes meter lange kolos is bespoke. Het interieur verwijst her en der naar flinke boten en we hebben ons laten vertellen dat dat motiefje op het dashboard geen Duitse vlag voorstelt. De prijs van de allerlaatste weten we helaas niet. Ga dus maar van een enorm bedrag uit, da’s bij een Rolls wel zo veilig om te doen.