Wat zijn jouw automobiele voornemens voor 2017?

Nieuw jaar, nieuwe wielen kansen.

Terwijl aankomende maand de sportscholen twee keer zo druk zijn als in de rest van het jaar, houden wij het qua goede voornemens even beperkt tot alles wat vier -en vooruit, ook twee- wielen heeft. Komt volgend jaar dan eindelijk die droomauto op de oprit te staan, ga je die oude bak in de schuur eens in elkaar schroeven en door de APK krijgen of is het voornemen juist om eens een jaar vol te maken met je huidige set wielen?

Ondergetekende hoopt vooral in 2017 een eerste ritje met de Rosengart te kunnen maken, de Yamaha het circuit over te jagen en sneller te blijven dan @mauritsh tijdens de Junkyardrace. Oh, en voor het derde jaar op rij geen post te ontvangen uit Leeuwarden… *neemt applause in ontvangst*.

Nu de beurt aan jullie! En doe dan gelijk een beetje je best om ze uit te laten komen…

Foto: @m5power doet een burnout in zijn Z3 Coupé, op Autojunk uiteraard