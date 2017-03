Waterstof: Hyundai gelooft er nog steeds in

Of dat terecht is? De toekomst zal het leren.

Wel zeker is dat deze FE Fuel Cell Concept SUV een actieradius heeft van maar liefst 800 kilometer: een range waar moderne EV’s alleen maar van kunnen dromen. Hyundai liep natuurlijk al voorop in de FCEV-trein met hun iX35 Fuel Cell, maar deze concept car bereid ons zachtekens voor op de volgende generatie waterstofauto’s. Oogt stukken beter dan de Toyota Mirai, dunkt ons!

Alles bij elkaar wil Hyundai voor 2020 maar liefst 14 eco-voertuigen bouwen, waarbij het gaat om vijf hybrides, vier PHEV’s, vier EV’s en één FCEV op waterstof. Die laatste zal voortborduren op de techniek van deze FE Fuel Cell Concept.

Verder bevat deze concept car innovatieve technieken die we nog niet eerder zagen. Water uit de uitlaat wordt gebruikt om de lucht in het interieur mee te bevochtigen, draagbare accu’s die door de auto worden opgeladen en waarmee je weer andere dingetjes kunt doen, op slag voor een elektrische scooter: het zit er allemaal in, op of aan. Smullen Barend!